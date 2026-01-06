ネクステージは大幅続伸し２３年９月来の高値、今期最終益は４期ぶり最高益更新へ

ネクステージ<3186.T>は大幅続伸し、２０２３年９月以来、約２年４カ月ぶりの高値をつけた。５日の取引終了後、２５年１１月期の連結決算の発表にあわせて、２６年１１月期の連結業績予想を開示した。売上高予想を６８４０億円（前期比４．９％増）、営業利益予想を２４０億円（同２２．５％増）、最終利益予想を１５０億円（同１７．１％増）とした。最終利益は４期ぶりとなる過去最高益の更新を見込んでおり、好業績の見通しを評価した買いが集まっている。期末一括配当は５０円（前期は４５円）を予想する。



中古車販売大手の同社は、今期の小売販売台数を１９万２０００台（同３．９％増）と想定。期末店舗数を３６８店舗と、期首から１５店舗増やす計画だ。商品を仕入れてから販売するまでのリードタイムを短くすることで値下げの抑制を図り、利益率を改善する。



２５年１１月期は売上高が６５２０億７２００万円（前の期比１８．０％増）、営業利益が１９５億９７００万円（同５１．４％増）、最終利益が１２８億１１００万円（同６０．０％増）だった。営業利益の過去最高益を更新した。自動車販売やオークション出品、整備のいずれも売上高を伸ばし、販管費を抑制して営業利益率を改善した。昨年１１月３０日を基準とする期末一括配当は従来の見通しから１１円増額して４５円に決定した。



出所：MINKABU PRESS