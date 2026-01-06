ホープ<6195.T>が続伸している。５日の取引終了後、子会社ジチタイリンクが、商工組合中央金庫（東京都中央区、以下「商工中金」）と、企業版ふるさと納税における顧客紹介に関する協定を締結したと発表しており、これが好感されている。



ジチタイリンクでは、企業向けに企業版ふるさと納税制度の周知と、業務委託を受けた自治体への納税案内を行っており、業務委託を受けた自治体数は２５年９月末現在で５３８自治体、寄付総額は約２０億２０００万円と業界トップクラスの契約実績を有している。今回の協定により、商工中金がそのネットワークを通じて寄付を検討する顧客企業をジチタイリンクへ紹介することで、企業への情報提供の機会を増やし制度の活用を促進するほか、商工中金の顧客である中小企業及び経営層に対しては社会貢献や企業ＰＲの機会を提供することにつながると期待されている。



