白い斑点は病気なのか？ 「老人性白斑」の症状と受診の目安を医師が解説

老人性白斑の概要

老人性白斑とは、加齢に伴い皮膚に白い斑ができる状態を指します。早い場合には30歳頃から見られ、手足や体幹などに1cm程度の色が抜けたしみ（色素脱失斑）が出現します。

白斑には老人性白斑のほか「尋常性白斑」などさまざまな疾患があります。中には原因がはっきりとわかっていないものもありますが、「メラニン色素」が正常に産生されなくなることで発症すると考えられています。

メラニン色素は髪の毛の黒さ、ホクロの色、しみの原因になることで知られていますが、毛髪や瞳、皮膚に色合いをもたらす役割があります。そのため、メラニン色素が正常に産生されないと、その部分の皮膚は青白くなります。

メラニン色素は皮膚表面（表皮）の下層に位置する「基底層」の「メラノサイト」と呼ばれる細胞で産生されます。メラノサイトに異常があることが白斑の原因になることがあります。

老人性白斑では、加齢によってメラノサイトの機能が低下し、部分的にメラニン色素が産生されなくなることで発症すると考えられています。

年齢を重ねることで自然に生じる現象であるため、特別な治療はおこなわれません。しかし、確定診断や他の疾患との鑑別のために医師による検査が必要です。

老人性白斑の原因

老人性白斑は、加齢に伴う現象として見られると考えられています。

白斑の原因は不明な点も多く、一部の疾患を除いて明らかになっていません。しかし、白斑の患部を顕微鏡で観察すると、メラニン色素を生成するメラノサイトが部分的に欠けていることが確認されています。

老人性白斑の前兆や初期症状について

老人性白斑では、皮膚の色が部分的に白っぽくなります。白斑は日光が当たりやすい部位（顔や手足、前腕など）に生じることが多いですが、人によっては脇の下や膝、へそ、乳首、陰部、肛門などに生じることもあります。身体のどこかに1～2個認めることもあれば、全身に広く出現することもあります。

皮膚の色が白い人は白斑が目立ちにくい傾向にありますが、色が濃い人は患部がよりはっきりと見えることもあります。このほか、患部ではメラニン色素を生成するメラノサイトに異常があるため、毛髪の色も白くなることがあります。そのため、白斑の部位の毛髪や体毛が白くなることもあります。

老人性白斑の検査・診断

老人性白斑は通常、特徴的な外観から診断されます。加齢に伴い後天的に白斑を認める場合には老人性白斑が疑われます。

しかし、他にも似た症状を呈する疾患があり、場合によっては鑑別が困難なケースもあります。そのような場合には、患部をより詳しく調べるために「ウッド灯検査」がおこなわれることもあります。

ウッド灯検査では、暗い室内で患部にブラックライトを当てて患部を観察します。ブラックライトを当てた皮膚は細菌などの病原体やメラニン色素が際立って観察でき、白斑の診断につながるほか、感染症などの疾患と鑑別することにも役立ちます。

老人性白斑の治療

検査の結果老人性白斑と診断された場合には、特別な治療はおこなわれません。一般的に、老人性白斑は加齢に伴う自然現象として出現するため治療の必要はありません。

白斑そのものに対する治療にはなりませんが、見た目が気になる場合は「ダドレス」など肌色を着色するためのメディカルメイクアップ製品の使用が推奨されることがあります。

老人性白斑になりやすい人・予防の方法

老人性白斑は加齢によって誰でも生じることがあります。自然現象であるため予防する方法はありませんが、健康に悪影響を及ぼすことはないため多くの場合心配はいりません。

しかし、老人性白斑だと思っていても、他の疾患である可能性は否定できません。皮膚に白い斑点を認めたら、念の為皮膚科を受診して診断を受けましょう。





