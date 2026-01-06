大迫と三輪さんの和装２ショット（画像は＠asami_miwaより）。

　大迫勇也の妻でモデルの三輪麻未さんがインスタグラムを更新。新年のあいさつと２枚の写真をアップロードした。

「2026!! 新しい一年がたくさんの笑顔とやさしい時間で満たされますように。今年もよろしくお願いします」と綴り、大迫との和装２ショットを公開。神戸10番の振り向き姿のソロショットも。
 
　この投稿には「すごく良い写真ですね」「ナイスカップル」「お二人とも本当に素敵」「半端ない夫婦」「ゆるやかなサコの笑顔にほっこりです」といったコメントが寄せられた。

　ハッシュタグには「♯年男」。５月に36歳を迎えるストライカーの活躍にも注目が集まる。

構成●サッカーダイジェストWeb編集部

