Snow Man佐久間大介、“メルカリ”新TVCMで一人二役！「細かいところにもこだわりが詰まっている」

Snow Manの佐久間大介が出演する“メルカリ”の新TVCM『ミニメル登場』篇が、1月10日より全国（一部地域を除く）で放映開始となる。放映に先駆け、CM映像とメイキング映像が公開された。

■“メルカリカラー”の衣装に身を包んだ佐久間大介

部屋で不要品を整理中の若い女性。彼女が使い道のないクッキーの缶などを前にため息をついていると、クローゼットの服の間から、赤いフードを被った“メルカリおすすめお兄さん”の佐久間が現れる。

佐久間が「あ～あ」と残念そうにしていると、指先の相棒「ミニメル」が「もったいないメル」と声を上げる。そして、なんとなくとっておいたまま、つい放置してしまった大量のクッキーの缶や使い道がわからなくなった謎のネジ、片方だけになったイヤホンといった意外なモノでも“メルカリ”なら売れる可能性があることを教えてくれる。

どこか不思議な親近感を持つ佐久間と「ミニメル」におすすめされた女性は、思わず「メルカリ、ありかも。」とうれしそうな表情を浮かべる。

スタイリッシュな“メルカリカラー”の衣装に身を包んだ佐久間と、愛らしい「ミニメル」の息の合ったコンビネーションに注目だ。

■撮影エピソード

撮影現場では、佐久間のチャーミングで、プロフェッショナルな一面が垣間見えた。ハードな撮影が続く場面でも、佐久間のエンターテイナーとしての才能が光る。押し入れの中で体育座りの姿勢を保ちながらの撮影となったが、「ミニメル」を思うように動かせないときにはチャーミングに「ミニメル」とにらめっこする顔を見せたり、カット後にはカメラ目線でお茶目なポーズやキメ顔を披露したりなど、常に周囲を楽しませようとする佐久間の姿があり、現場は終始明るく前向きな雰囲気で撮影が進んだ。

その一方で、佐久間は「ミニメル」の声の演技で特にプロフェッショナルな姿勢を見せていた。裏声で演じる声は難易度の高い演技だったが、監督に自らの修正点を提案し、ディスカッションを重ねながら、ひとつのセリフに10回以上のテイクに挑戦する場面も。さらに、佐久間自ら音声チェックを行い、納得のいく表現を追求するプロの顔を見せていた。

■佐久間大介 コメント