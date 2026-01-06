PS5「百英雄伝」パッケージ版がAmazonにて52%オフで販売中
【「百英雄伝」PS5版】 発売日：2024年4月23日 価格：5,830円 セール価格：2,786円【6分で分かる！『百英雄伝』魅力紹介トレーラー】
Amazonにて、プレイステーション 5版アクションRPG「百英雄伝」のパッケージ版が特別価格で販売されている。セール価格は、標準価格から52%オフの2,786円。
「百英雄伝」は、「オールラーン大陸」を舞台に、3人の主人公たちが百を超える英雄たちと出会い、自らの生きる意味を知るという物語が展開する群像劇。「幻想水滸伝」シリーズを手掛ける村山吉隆氏がシナリオ/ゲームデザインを、河野純子氏がキャラクターデザインをそれぞれ担当している。
(C)2023 Developed by Rabbit & Bear Studios Inc. Published by 505 Games. All product names, logos, brands, and registered trademarks are property of their respective owners. 505 Games and the 505 Games logo are registered trademarks of 505 Games SpA. All rights reserved.