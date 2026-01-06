育児相談をすると、実母は「だからアンタはダメなのよ」でも義母は──『親の影響力』を実感した話

親の発言の影響力は強く、子どもの性格にまで及ぶというのは本当かもしれません。

今回は筆者の実体験をご紹介します。

夫と真逆の性格の私

私の夫は超ポジティブで、メンタルが強く切り替えが上手い人です。



しかし私はというと、なんでもネガティブに考え込んでしまうという、まさに真逆の性格なのです。

「どうやったらそんなにポジティブに考えられるのだろう」と、自分と夫との違いを不思議に思っていました。

母のダメ出しに、「やっぱり私はダメなんだ」と実感

ある日私が実母に会うことがあり、最近の育児相談をしていました。



しかし実母は私の話を遮りまくり、育児のダメ出しを連発。



夜泣きの対応や食事の進め方など、私が試行錯誤している一つ一つの努力を否定するような言葉が続きました。

そして最終的には、まるで私という人間すべてを否定するかのように、

「だからアンタはダメなんよ！」



「アンタは昔からダメだから～！！」

そう笑いながら言われ、私も愛想笑いをするしかありませんでした。

「アンタはダメ」と言われてしまったことで、しっかり傷付いていた私。

それでも言い返すことはなく、「やっぱり私はダメなんだ」と、何故か納得してしまう状態でした。

ふと思い立ち、同じ話をしてみると……

ある日義実家にお邪魔していた際、最近の子育てはどうかと、義母に質問されたのです。



ふと実母に言われたことを思い出し、実母に言ったことと、全く同じことを義母に話してみました。

（やっぱり実母に言われたみたいに、ダメ出しされるのかな……）

そんな思いもありましたが、義母の対応は私の予想とは全く違っていたのです。