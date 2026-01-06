·úÀß¶È³¦¤Ç¿Ê¤à¿Í¼êÉÔÂ¡¡¿À¸Í¤Î¹©Ì³Å¹¼ÒÄ¹¤¬¸ì¤ë¸½¾õ¤È·úÊª¤Å¤¯¤ê¤ÎÌ¥ÎÏ
¡¡·úÀß¶È¤Î½¢¶È¼Ô¿ô¤Ï1997Ç¯¤ò¥Ô¡¼¥¯¤Ë¸º¾¯¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¶áÇ¯¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¿Í¼êÉÔÂ¤¬¿¼¹ï²½¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¿À¸Í¤âÎã³°¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¸½¾ì¤Ç¤Ï¼ã¼ê¤ÎÃ´¤¤¼êÉÔÂ¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÃÏ¸µ¤Ëº¬ÉÕ¤¯¹©Ì³Å¹¤ÎÂåÉ½¤Ë¡¢¼Â¾ð¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¿À¸Í»ÔÊ¼¸Ë¶è¤ÇÁí¹ç·úÀß¶È¤ò±Ä¤à¥Õ¥Ê¥Ó¥¹©Ì³Å¹¤Ï¡¢ÉÔÆ°»º³«È¯²ñ¼Ò¤«¤é¤Î°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¿·ÃÛ¹©»ö¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¤Î½®°úÂç»ñ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤ß¤ó¤Ê¤ÇÎÏ¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ·úÊª¤ò¤Ä¤¯¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹Í¤¨¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¸½¾ì¤òÎ¨¤¤¤Æ¤¤¿¡£
¡¡Æ±¼Ò¤Ç¤Ï¡¢Àß·×¿Þ¤ÎÃÊ³¬¤«¤é´°À®¤Þ¤Ç¤ò¸«ÄÌ¤»¤ë¿Íºà¤Î°éÀ®¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤¬¡¢¿¼¹ï¤Ê¤Î¤Ï¶È³¦¤Ë¼ã¼ê¤¬¤Ê¤«¤Ê¤«Æþ¤Ã¤Æ¤³¤Ê¤¤¸½¾õ¤À¡£¡Ö¼ÂºÝ¤Ë¶È³¦¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¼ã¼ê¤¬¾¯¤Ê¤¯¡¢¥¦¥Á¤¬Ã´¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê»Ü¹©´ÉÍý¿¦¡¢¸½¾ì¤Î¥Þ¥Í¥¸¥á¥ó¥È¤ò¤¹¤ë¿Íºà¤â¸º¾¯¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤Ç¤¹¡×¤È½®°ú¤µ¤ó¤ÏÏÃ¤¹¡£
¡¡·úÀß¸½¾ì¤Ç¤Ï¡¢Â¿¤¯¤ÎÀìÌç¶È¼ï¤¬¹©Äø¤´¤È¤Ë´Ø¤ï¤ë¤¿¤á¡¢¹©Äø´ÉÍý¤äÉÊ¼Á´ÉÍý¡¢°ÂÁ´ÂÐºö¤Ê¤É¤òÃ´¤¦»Ü¹©´ÉÍý¿¦¤ÎÌò³ä¤¬·ç¤«¤»¤Ê¤¤¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤³¤¦¤·¤¿¸½¾ì¤ò¤Þ¤È¤á¤ëÃ´¤¤¼ê¤ÎÉÔÂ¤Ï¡¢¶È³¦Á´ÂÎ¤Î²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½®°ú¤µ¤ó¤Ï¡¢·úÀß¶È¤Î»Å»ö¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö´°À®¤·¤¿·úÊª¤¬Ä¹¤¯³¹¤Ë»Ä¤ëÅÀ¤ËÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤¬¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹¡£¡ÖÃÏ°è¤Î¥·¥ó¥Ü¥ë¤Ë¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ê·úÊª¤â¤¢¤ê¡¢ÃÏ¿Þ¤ËÌ¾Á°¤¬»Ä¤ë¡£Ä¹´ü¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¼«Ê¬¤¿¤Á¤¬´Ø¤ï¤Ã¤¿¤â¤Î¤¬¤³¤ÎÀ¤¤ËÂ¸ºß¤·Â³¤±¤ë»Å»ö¤Ï¡¢¤ä¤ê¤¬¤¤¤Î¤¢¤ë¤â¤Î¡£Èó¾ï¤Ë¡È¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¡ÉÍ×ÁÇ¤¬¤¢¤ë¡×¤È¶»¤òÄ¥¤ë¡£
¡¡¿Í¼êÉÔÂ¤È¤¤¤¦²ÝÂê¤òÊú¤¨¤Ê¤¬¤é¤â¡¢ÃÏ°è¤ÎÊë¤é¤·¤ò»Ù¤¨¤ë·úÀß¶È¡£½®°ú¤µ¤ó¤Ï¡¢¼¡¤ÎÃ´¤¤¼ê¤Ë»Å»ö¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÅÁ¤¨¤Ä¤Ä¡¢¡Ö¤³¤ì¤«¤é¤â¿À¸Í¤Î¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÁ°¤ò¸«¿ø¤¨¤¿¡£
¢¨¥é¥¸¥ª´ØÀ¾¡Ø»°¾å¸øÌé¤ÎÄ«¤ÏÎø¿Í¡Ù¤è¤ê