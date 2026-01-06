華道家元・池坊「初生け式」大阪・関西万博のレガシーと世界に思い“馳せて” 次期家元・池坊専好さん
華道家元・池坊の稽古始め「初生け式」が1月5日、京都市中京区の家元道場などで開かれた。
「初生け式」は、華道各流派で最も長い500年以上の歴史を刻み、室町時代から続く池坊の新春行事。
今年（2026年）は、全国から門弟約800人が集まった。10歳から94歳と年代も幅広い。
門弟の一部は、華道発祥の地とされる六角堂頂法寺で上達を祈願した。
また家元道場では、京都五花街の一つ、先斗町（ぽんとちょう）で舞妓として活躍するもみ智（もみとも）さん（19）をはじめ、振り袖や羽織袴姿の男女35人が一斉に花を生けた。それぞれが松や南天、葉牡丹、寒菊や洋ランなど初春を感じる花材で生ける中、池坊専好・次期家元が「ボリュームを出すように気をつけましょう」などと声をかけて指導した。
次期家元も、枝垂れ柳や松、白梅を用いて初生けを披露した。
今年のテーマは「馳せる」。
次期家元は、大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会の副会長や、同協会の催事検討会議で大粼洋氏（前・吉本興業ホールディングス会長）とともに共同座長を務めた。
また、開幕に合わせた4月13日から20日まで、大阪・関西万博「いけばなの根源 池坊展−TRANSITION−」を開催、華道の魅力を発信した。
次期家元はこうしたことを踏まえ、「万博で行われた取り組みや実験がレガシー（遺産）として広がること、そして今も苦しい状況下にある日本や世界に心を馳せることのできる、思いやりのある社会の実現を願って生けた」とコメントした。