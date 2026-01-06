華道家元・池坊の稽古始め「初生け式」が1月5日、京都市中京区の家元道場などで開かれた。

華道家元・池坊「初生け式」若手門弟の生け込み〈2025年1柄5日午前 京都市中京区 華道家元・池坊 華道道場〉

「初生け式」は、華道各流派で最も長い500年以上の歴史を刻み、室町時代から続く池坊の新春行事。

門弟らは “花包み”を手に華道発祥の地・六角堂頂法寺の山門へ 初生け前に参拝

今年（2026年）は、全国から門弟約800人が集まった。10歳から94歳と年代も幅広い。





先斗町の舞妓・もみ智さん（写真手前）ら若き門弟らが一心に生ける

門弟の一部は、華道発祥の地とされる六角堂頂法寺で上達を祈願した。

また家元道場では、京都五花街の一つ、先斗町（ぽんとちょう）で舞妓として活躍するもみ智（もみとも）さん（19）をはじめ、振り袖や羽織袴姿の男女35人が一斉に花を生けた。それぞれが松や南天、葉牡丹、寒菊や洋ランなど初春を感じる花材で生ける中、池坊専好・次期家元が「ボリュームを出すように気をつけましょう」などと声をかけて指導した。

「明けましておめでとうございます 精進いたします」次期家元と若手門弟らが新年の挨拶を交わす

池坊専好・次期家元がそれぞれに声を掛け、アドバイスする

次期家元も、枝垂れ柳や松、白梅を用いて初生けを披露した。



今年のテーマは「馳せる」。

「馳せる」をテーマに初生けを披露する池坊専好・次期家元〈2026年1月5日 京都市中京区〉

次期家元は、大阪・関西万博を運営する日本国際博覧会協会の副会長や、同協会の催事検討会議で大粼洋氏（前・吉本興業ホールディングス会長）とともに共同座長を務めた。





開幕まで2年を切った大阪・関西万博催事検討委員会で「国際的な場で何を発信するかが重要」と述べる次期家元〈2023年6月28日 大阪市中央区〉

開幕直前、大粼洋氏、小橋賢児氏とともに完成したばかりの大催事場・EXPOホール「シャインハット」の円形舞台に立ち「太陽が昇る外観、大きな可能性を感じる」とコメント〈2025年2月25日 大阪市此花区・夢洲〉

また、開幕に合わせた4月13日から20日まで、大阪・関西万博「いけばなの根源 池坊展−TRANSITION−」を開催、華道の魅力を発信した。

池坊専好・次期家元は大阪・関西万博で『桐の一生』と題し、クレマチス、都忘れ、バンダ、ジゴベタルムを用いて大作自由花を、「蕾、花、実、殻が一本の中に存在する桐の木を通して、命のめぐりに思いを寄せる契機となれば」とコメント〈2025年4月20日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

池坊中央研修学院・島津範好講師による大砂物

来場者は各作品の前に掲示されたQRコードから、作者のプロフィール、花形の説明などを読み取ることができた

次期家元はこうしたことを踏まえ、「万博で行われた取り組みや実験がレガシー（遺産）として広がること、そして今も苦しい状況下にある日本や世界に心を馳せることのできる、思いやりのある社会の実現を願って生けた」とコメントした。

