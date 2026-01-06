シンガー・ソングライター長渕剛（69）が5日、インスタグラムを更新。長女で女優の文音（37）とのショットを公開した。

長渕は「京都太秦で仕事を終えた文音と合流した。『お父さん、お疲れ様!去年いろいろあったけど良く頑張ったね』『悔いなし！そんなLiveだったよ、ありがとうあやちゃん!』快晴の京都の空は清らかに冷んやりと澄んでいる」と文音とのやりとりをつづり、親子ショットを投稿した。

続けて「あの頃、長渕剛は迷走していた。母が衰弱の一途を辿り我が妻が三人目の子を産み死へ向かう母と生へ駆け上がる幼い子供たち。その間で死生観に折り合いが付かず詩を書くのが苦しかった。その頃34、5歳だったろうか。西村公朝先生とふとしたきっかけで出逢った」と回顧した。

さらに「生涯80超えても先生はたんたんと仏を彫り続けた。『あやちゃん！お父さん、久々先生が眠るこの寺にきてまたたくさん作品書きたくなったよ!』『お父さんと先生はまるで親子みたいだったからね、先生が今日呼んだのかもね』『うん、、なんかね、手を合わせたら、先生が言うんだよ!まだまだ書かな、あかんよ!って』」と西村公朝さんとを思い、「『長渕剛の使命はまだまだ続くよ、お父さん!』『うん、なんかさ、苦しみではなく、詩をガンガン書きたくなったんだよね、しかも、次はギター1本でやりたい!』『え？きたあーーーっ!』」と文音との会話をつづった。

この投稿にフォロワーからは「素敵すぎる親娘です」「美しいお嬢様とのツーショット幸せですね」「感動の涙がポロリ」「なんかわからないけど、涙がでる、良い親子」とコメントが寄せられている。