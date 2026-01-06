レースクイーン（レースアンバサダー）を昨年限りで卒業したモデルの花乃衣美優（25）が5日までに、自身のインスタグラムを更新。5年間続けてきたレースクイーン生活の最後となった活動を投稿した。

自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めてきたが、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」でのライブで終止符をうった。シルバーを基調とした衣装でマイクを握って歌やダンスを披露。「フレエンラストライブも終わって、今年からはレースクイーンではなくなりますが、5年間のたくさんの思い出があって幸せです」と心境をつづった。白のミニスカートにロングブーツ姿のステージでは、スラリと伸びた脚線美も見納めとなった。

ファンやフォロワーからも「キラキラで素敵で可愛い」「衣装お似合い」「ビジュ完璧」「綺麗」「可愛すぎる〜」「貴方が一番最強アイドル」「レースクイーンじゃないのやっぱり寂しい」などのコメントが寄せられている。

花乃衣は大阪府出身で、大学在学中にモデル活動を開始した。20年に「Beauty Model Contest」準グランプリ受賞。21年には自動車レースのレースクイーンデビューし、オートレースのイメージガール、格闘技のリングガールなども務めてきた。「日本レースクイーン大賞2023」で実行委員会特別賞と冠スポンサーのメディバンネップリ賞をダブル受賞。医療系の大学を卒業後、国家資格も取得している。愛称は「みゆしゃん」「のい」。SNSではレースアンバサダーの様子や、水着や浴衣を含めてプライベートのファッションなども投稿している。自動車レースチーム「D'station Racing」でレースアンバサダーを務めてきたが、同チームのアイドルユニット「フレッシュエンジェルズ」を含めて、昨年限りで卒業した。格闘技イベントRIZINを盛り上げる「RIZINガール」としては26年も継続して活動することも決まった。身長160センチ。血液型O。趣味はドライブ。