¡¡ÇÐÍ¥¤ÎÃçÌîÂÀ²ì¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ë¡¢Âç²Ï¥É¥é¥Þ¡ØË¿Ã·»Äï¡ª¡Ù¡ÊËè½µÆüÍË¡¡¸å8¡§00¡¡NHKÁí¹ç¤Û¤«¡Ë¤¬¡¢¿·¤¿¤Ë¥¹¥¿¡¼¥È¡£º£²ó¤Ï¡¢¾®·ª½Ü¤¬±é¤¸¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¡¡¾®·ª½Ü¤¬±é¤¸¤ë¿¥ÅÄ¿®Ä¹¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤Ç³×¿·Åª¤ÊÀïÎ¬¤ÈÈóËÞ¤Ê¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Ë¤è¤êÎÎÅÚ¤ò³ÈÂç¤·¡¢¡ÖÅ·²¼ÉÛÉð¡×¤Î¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤ÈÅ·²¼°ìÅý¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¥«¥ê¥¹¥ÞÅªÉð¾¡£Î©¿È½ÐÀ¤¤òÌÜ»Ø¤¹¾®°ìÏº¡Ê¤Î¤Á¤Î½¨Ä¹¡Ë¤ÈÆ£µÈÏº¡Ê¤Î¤Á¤Î½¨µÈ¡Ë·»Äï¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀäÂÐÅª¤Ê¼ç·¯¤Ç¤¢¤ë¡£Åö¼çÁè¤¤¤ÇÂÐÎ©¤·¤¿Äï¤ò¼«¤é¤Î¼ê¤Ç»¦³²¤·¤¿¤È¤¤¤¦¶ì¤¤²áµî¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Âç²Ï¥É¥é¥ÞÂè65ºî¤ÇÉÁ¤¯¤Î¤Ï¡¢Àï¹ñ»þÂå¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡£¶¯¤¤å«¤ÇÅ·²¼Åý°ì¤È¤¤¤¦°Î¶È¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿Ë¿Ã·»Äï¤Î´ñÀ×¡£¼ç¿Í¸ø¤ÏÅ·²¼¿Í¤ÎÄï¡¦Ë¿Ã½¨Ä¹¡Ê¤Ò¤Ç¤Ê¤¬¡Ë¡£Îò»Ë¤Ëif¡Ê¤â¤·¤â¡Ë¤Ï¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î¡¢¡Ö½¨Ä¹¤¬Ä¹À¸¤¤·¤Æ¤¤¤ì¤ÐË¿Ã²È¤ÎÅ·²¼¤Ï°ÂÂÙ¤À¤Ã¤¿¡×¤È¤Þ¤Ç¸À¤ï¤·¤á¤¿Å·²¼°ì¤ÎÊäº´Ìò¡¦½¨Ä¹¤ÎÌÜÀþ¤ÇÀï¹ñ»þÂå¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤ËÉÁ¤¯ÇÈÍðËü¾æ¤Î¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
