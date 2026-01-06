ピアニストでグラビアアイドルの音羽美奈（27）が5日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。着物姿を投稿した。

「昔、着付け習ってたくらいには和装好き♡」と伝え、色鮮やかな髪飾りをつけた、オレンジを基調とした花柄の振り袖ショットを披露。ピンク色のチョコバナナを食べ歩きし、笑顔でパクッと口にする姿もアップして「みんなは屋台で何が好き？」とファンに問いかけた。

ファンやフォロワーからも「和服ぽち様新鮮です」「和装も似合いますね〜」「可愛すぎっ」「美しい」「めちゃエロいや〜〜〜ん」「艶っぽさが堪りません」「最高に鮮烈華麗」などのコメントが寄せられている。

また、ストーリーズでは、ランジェリー姿で「おなか す〜い〜た〜ナ〜」と「マックたのんだ〜イェ〜」と記した、くびれが強調されたショットをアップした。さらに、薄い緑色の谷間あらわなバニーガールショットも公開し、3月14、15日に沖縄で撮影会を開催することを告知した。

音羽は北海道出身。3歳からピアノを習い始め、フェリス女学院大音楽学部演奏学科を卒業し、ピアニストとして活動中。大学時代にコスプレやグラビアのイベントに参加。「みなぽち」の名前でコスプレーヤーなどの活動を開始してSNSで注目を集め、24年5月に1stDVD「shining body」を発売。25年1月の3rdDVD「ピアニッシモ」発売時に音羽美奈に改名。同4月に「週間プレイボーイ」で初グラビア。バストは98センチHカップ。同9月にゼロイチファミリア所属。趣味は乗馬、美術館巡り。SNS総フォロワー数は100万人超。