元NMB48でモデルの上西怜（24）が5日、自身のインスタグラムやストーリーズを更新。ランジェリーショットを投稿した。

「DRWさん 今年もモデルを務めさせていただいてます」と報告し、シルバーとブラック、2種類のランジェリー姿を披露。「毎日『かわいい』が更新されていくDRWさんの下着 みんなもお気に入り見つけてみてね」とお薦めした。

また別の投稿では「あけましておめでとうございます 今年も笑顔いっぱいの一年になりますように 自分のペースで、自分の心を信じて進んでいきます 2026年もよろしくお願いいたします」と新年のあいさつ。白のコート姿で、おみくじを引いた初詣ショットや、姉の恵や愛犬との2ショットなどもアップした。

ファンやフォロワーからも「可愛い下着モデルさん」「すごい可愛い〜」「可愛すぎ」「超超絶美しいお姿ありがとうございます」「最強にSexy」「大人の女性として魅力増し増し」「美肌」「美ボディー」「めちゃめちゃ最強にお似合い」「癒やされます」「たまりません」「新年そうそう刺激が強すぎ〜」「今年も神ってます」などのコメントが寄せられている。

上西は滋賀・湖南市出身。16年、姉の恵がいたNMB48に5期生として加入。17年10月に正規昇格した。SCawaii！のレギュラーモデルに加え、25年4月の卒業後も通販サイトDRW（ドロー）のランジェリーモデルに就任するなど、活躍の幅を広げている。学生時代はバスケットボール部で、現在はBリーグ1部（B1）大阪エベッサ応援アンバサダー。趣味はアニメ、ゲーム、コスプレ、カフェ巡りなど。好きな食べ物はオムライス、グラタンなど。愛称は「れーちゃん」。歌手でモデルの上西星来は、いとこ。