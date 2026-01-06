YouTuberの古川優香（28）が4日、Instagramのストーリーズを更新。頭のヘルメット矯正をしている息子の写真を公開した。

【映像】ヘルメット矯正している息子の姿

2025年3月15日にYouTuberのサグワとの結婚と妊娠を発表し、7月24日に第1子となる男の子の出産を報告していた古川。12月17日に更新したYouTubeチャンネルでは、息子のヘルメット矯正を始めたことを報告していた。

「子どもがヘルメット矯正を始めました。後ろちょっと片方が、そげてる感じやってんけど見てもらったら数値で出てきて。1から4のレベルで、4が頭の形があんま良くないみたいな感じやってんけど、レベル3の重症みたいな感じやってんやん。やったほうがいいって言われて。やるつもりやったけどいざ言われたら1日23時間とかヘルメットつけなあかんし、可哀想…やし。カウンセリングいったくせに悩みはじめてやらんかったらすっごい後悔するやろうなと思ってやってみました」

ヘルメット矯正中の息子の最新ショットを公開

2026年1月4日はInstagramのストーリーズを更新。「最近仲良し」と、ヘルメットをつけている息子と愛犬の最新ショットを公開した。（『ABEMA NEWS』より）