米アカデミー賞を主催する映画芸術科学アカデミーは5日（日本時間6日）、第98回アカデミー賞の国際長編映画賞のノミネート候補を発表し、日本代表の「国宝」（李相日監督）が15作に残った。昨年12月16日（同17日）に発表されたショートリストに、国際長編映画賞とメーキャップ・ヘアスタイリング賞で残っていた。

今後は、12日から16日まで映画芸術科学アカデミーの会員による投票が行われ、22日にノミネートが発表。授賞式は、3月15日に開催される。国際長編映画賞にノミネートされれば、邦画では役所広司（69）主演の24年「PERFECT DAYS」（ヴィム・ヴェンダース監督）以来2年ぶり。受賞すれば、22年の「ドライブ・マイ・カー」（濱口竜介監督）以来4年ぶりとなる。メーキャップ・ヘアスタイリング賞は、米国籍を取得したカズ・ヒロ（辻一弘）氏が18、20年と2度受賞しているが、日本国籍を持つ日本人が受賞すれば初となる。

「国宝」は作家・吉田修一氏（57）の同名小説の映画化作品。主演の吉沢亮（31）と少年期を演じた黒川想矢（16）が、主人公・立花喜久雄の50年の人生を演じた。抗争で父を亡くした喜久雄を引き取る上方歌舞伎の名門の当主・花井半二郎を渡辺謙（66）半二郎の実の息子で、生まれながらに将来を約束された御曹司・大垣俊介を横浜流星（29）、少年期を越山敬達（16）が演じた。吉沢と横浜が、歌舞伎俳優の中村鴈治郎（66）から1年半にわたって歌舞伎の指導を受けたことも話題を呼んだ。

6月6日の初日から11月24日までの公開172日間で、興行収入（興収）173億7739万4500円、動員1231万1553人を記録。03年「踊る大捜査線 THE MOVIE2 レインボーブリッジを封鎖せよ！」（本広克行監督）が22年守った、173億5000万円の実写日本映画興収記録を22年ぶりに更新した。同12月30日までの208日で、興収184億7000万円、動員139万8000円を突破。同28日に発表された日刊スポーツ映画大賞では、作品賞、李相日監督（51）の監督賞、吉沢の主演男優賞、田中泯（80）の助演男優賞、瀧内公美（36）の助演女優賞、黒川の石原裕次郎新人賞と、史上最多の6冠に輝いた。

25年12月11日には、米ロサンゼルスで、米俳優トム・クルーズ（63）主催で上映会が行われた。李監督は、同17日に大阪松竹座で開催された「壽 初春歌舞伎特別公演」記念トークイベント「映画『国宝』と『京鹿子娘道成寺』」で、上映会について言及。最終候補にたどり着くまでに「トム・クルーズに見て応援してもらえれば」と配給の東宝関係者に要望し「正規ルートでお伝えした」ところ、クルーズ側が快諾し、自宅で鑑賞。翌日には「この映画は、あらゆる面が特別だ。できることはやりたい」と急きょ、ロスで上映会が開催されたという。李監督は「映画の感想を矢継ぎ早に…。圧がすごくて、1個、1個、何がすごいかとフルパワーだった。気が遠くなってしまった」と、クルーズの絶賛ぶりを振り返り、感謝。クルーズの上映会が、ノミネート入りの後押しになるか注目だ。