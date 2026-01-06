文武両道だと思う「岐阜県の私立進学校」ランキング！ 2位「帝京大学可児高等学校」を抑えた1位は？【2025年調査】
受験本番が目前に迫り、志望校選びにもいっそう真剣さが増す時期となりました。確かな学力を育てる指導体制はもちろん、日々の学校生活をどう過ごせるかに目を向ける受験生や保護者も少なくありません。
All About ニュース編集部は12月5〜19日、全国10〜70代の男女197人を対象に「私立進学校」に関する独自のアンケート調査を実施しました。今回はその中から、文武両道だと思う「岐阜県の私立進学校」を紹介します！
回答者からは「学業の面でもスポーツの面でも非常に高い実績を持っているから」（30代男性／富山県）、「全国レベルのサッカー・硬式野球と進学実績の両方が安定しており、文武両道の評価が特に高いため」（20代女性／東京都）、「全国レベルの部活が複数あり、運動面の実績が抜群です。提携する『帝京大学グループ』を活かした進路指導があります」（50代男性／東京都）などのコメントがありました。
回答者のコメントを見ると「スポーツも盛んな優秀な進学校だからです」（60代男性／愛知県）、「難関大学への進学率も高いし吹奏楽や剣道などの部活で実績があって文武両道だと思う」（40代男性／兵庫県）、「部活動も盛んで、県大会でも良い成績をおさめている。また、勉学にも力を入れており、有名大学へ進学する生徒も多いと聞く」（40代女性／岐阜県）といった声がありました。
※回答者のコメントは原文ママです
(文:綾乃岬)
2位：帝京大学可児高等学校／27票2位は「帝京大学可児高等学校」でした。帝京大学の附属校で、進学に力を入れているほか、サッカーや硬式野球など全国レベルの強豪としても知られています。勉強とスポーツの両立を目指す生徒にとって魅力的な環境が整っている学校です。
1位：鶯谷高等学校／43票1位は「鶯谷高等学校」でした。岐阜市内にある伝統校で、特進コースをはじめとした学習環境の充実に加えて、全国大会出場実績のあるクラブ活動も活発です。進学実績と部活動の両立が評価され、幅広い世代から支持を集めました。
