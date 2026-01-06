職場で配りたい「富山県のお土産」ランキング！ 2位「月世界」を抑えた1位は？【2025年調査】
一気に冷え込みが厳しくなるこの季節、温かい飲み物と一緒に楽しめるお菓子は冬の差し入れとして最適です。デスクでも片手で食べやすく、出張や旅行の「お福分け」にぴったりな品々をピックアップしました。
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「富山県のお土産」ランキングランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「明治時代から作られていて上品なお菓子なので」（60代女性／滋賀県）、「以前、富山の方から手土産でよくいただき、美味しかったからです」（50代女性／静岡県）、「見た目もよく、コーヒーやお茶にも合うと思うので職場のお土産にしたい商品です」（40代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
回答者からは「日持ちがして、各自好きなタイミングで食べれそうだから」（30代女性／新潟県）、「富山の白エビは有名なので、それにちなんだお土産が喜ばれると思った」（60代女性／広島県）、「富山らしさがあり、甘いものが苦手な人にも渡しやすいせんべいだと思ったから」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月8日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、職場で配りたいお土産に関するアンケートを実施しました。その中から、職場で配りたい「富山県のお土産」ランキングランキングの結果をご紹介します。
2位：月世界（月世界本舗）／45票2位は、富山を代表する伝統銘菓「月世界」です。卵と砂糖、寒天を主原料とし、口の中でふわりと溶けるような、独特の軽い食感が特徴。富山湾の神秘的な夜空に浮かぶ月をイメージした、上品で繊細な味わいは、年配の方から若い方まで幅広く受け入れられます。長い歴史を持つお菓子であり、富山の文化を感じさせる一品です。
回答者からは「明治時代から作られていて上品なお菓子なので」（60代女性／滋賀県）、「以前、富山の方から手土産でよくいただき、美味しかったからです」（50代女性／静岡県）、「見た目もよく、コーヒーやお茶にも合うと思うので職場のお土産にしたい商品です」（40代男性／埼玉県）といった声が集まりました。
1位：白えびかき餅（御菓蔵）／49票富山湾の宝石と呼ばれる特産の「白えび」を使用したかき餅が1位を獲得しました。富山湾の海の幸を堪能できるこのお菓子は、香ばしいかき餅の食感と、口に広がる白えびの豊かな風味が魅力です。個包装で日持ちも良く、富山ならではの珍しい味わいが職場で喜ばれるお土産として支持されました。お茶請けにも、お酒のおつまみにもなります。
回答者からは「日持ちがして、各自好きなタイミングで食べれそうだから」（30代女性／新潟県）、「富山の白エビは有名なので、それにちなんだお土産が喜ばれると思った」（60代女性／広島県）、「富山らしさがあり、甘いものが苦手な人にも渡しやすいせんべいだと思ったから」（30代女性／秋田県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)