トランプ米大統領＝4日/Alex Wong/Getty Images

（CNN）トランプ米大統領によるベネズエラへの異例の軍事行動を受け、デンマークで不安が高まっている。デンマークのフレデリクセン首相はこうした背景から、同国の自治領であるグリーンランドについて、ホワイトハウスに厳しい警告を発した。

フレデリクセン氏は「まず、米国大統領がグリーンランドを欲しがっているとする発言を真剣に受け止める必要があると思う」と述べた。

「しかし同時に、米国が北大西洋条約機構（NATO）加盟国への軍事攻撃を選択すれば、NATOと第2次世界大戦終結以降に提供されてきた安全保障を含むすべてが停止するということを明確にしておきたい」と同氏は付け加えた。

フレデリクセン氏は全国放送されたテレビ演説で、デンマーク国民に対し、「デンマーク王国の立場はすでにきわめて明確にしており、グリーンランドも米国の一部になることを望まないと再三表明している」と改めて強調した。

グリーンランド問題は米国の長年のパートナーを怒らせ、屈辱を与える可能性があるだけでなく、米国からの圧力が強まれば西側の軍事同盟を分断しかねない重大な懸念であることがNATO加盟国間では広く認識されている。

トランプ氏は、グリーンランド奪取に向けた米国の軍事行動の可能性を排除することを明確に拒否している。