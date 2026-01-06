６日の東京株式市場は買い先行でスタート、寄り付きの日経平均株価は前営業日比３２４円高の５万２１５７円と続伸。



前日の米国株市場でＮＹダウが大幅高で史上最高値を更新したほか、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も６日ぶりに反発に転じたことを受け、東京市場でも強気優勢の地合いが維持されている。前日に日経平均は一時１７００円弱の上昇をみせ、終値でも１５００円近い上げ幅で着地しており、やや行き過ぎに買われた分だけ上値は重くなりそうだ。ここ長期金利の上昇が顕著で、これも株式の相対的な割高感を意識させる材料となるため、買い一巡後の値動きがマークされる。



出所：ＭＩＮＫＡＢＵ ＰＲＥＳＳ

外部サイト