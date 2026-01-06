ジェイリースが３日ぶり反発、三菱地所と総合スマートホームサービスの販売代理店契約締結◇ ジェイリースが３日ぶり反発、三菱地所と総合スマートホームサービスの販売代理店契約締結◇

ジェイリース<7187.T>が３日ぶりに反発している。５日の取引終了後、三菱地所<8802.T>と総合スマートホームサービス「ＨＯＭＥＴＡＣＴ（ホームタクト）」の販売代理店契約を締結したと発表しており、好材料視されている。



三菱地所が開発・提供する「ＨＯＭＥＴＡＣＴ」は、専用アプリやスマートスピーカーを使ってスマートロックやエアコン、照明といった複数メーカーの幅広いＩｏＴ機器をまとめて操作・管理できる総合スマートホームサービス。今回の協業により、ジェイリースが持つ全国規模のネットワークを活用して「ＨＯＭＥＴＡＣＴ」の普及拡大を図るとしており、２月から全国各地の営業網を通じ、賃貸管理会社に向けて管理物件の付加価値向上を目的に導入を提案・推進する。



（注）タイトル末尾の「◇」は本文中に複数の銘柄を含む記事を表しています。



出所：MINKABU PRESS