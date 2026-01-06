和心<9271.T>が３営業日ぶりに急反発している。同社は５日取引終了後、全国に展開する常設店舗の日次売上高が１月１日に１０００万円を突破し、過去最高を更新したと発表。これが買い手掛かりとなっているようだ。



訪日外国人観光客数の拡大を背景としたインバウンド需要の取り込みに加え、主要観光地を中心とした既存店舗における販売効率の改善及びブランド認知度の向上が寄与。特に主力ブランドである「かんざし屋 ｗａｒｇｏ」「北斎グラフィック」「箸や万作」などにおいて、新規出店による売り上げ拡大に加え、既存店舗の売り上げが堅調に推移したという。



また、「かんざし屋 ｗａｒｇｏ」「北斎グラフィック」「箸や万作」などを展開するインバウンドＭＤ事業で、１２月の常設店舗全店売上高が前年同月に比べ５１．９％増、既存店売上高が同１０．４％増となったこともあわせて公表している。



出所：MINKABU PRESS