¡¡ÃæÉôÅÅÎÏ<9502.T>¤ÏÂçÉýÈ¿Íî¡££µÆü¼è°ú½ªÎ»¸å¡¢¸¶»ÒÎÏµ¬À©°Ñ°÷²ñ¤Î¿·µ¬À©´ð½àÅ¬¹çÀ¿³ºº¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ëÉÍ²¬¸¶È¯£³¡¢£´¹æµ¡¤ò½ä¤ê¡¢Æ±¿³ºº¤Ë¤ª¤±¤ë´ð½àÃÏ¿ÌÆ°¤ÎºöÄê¤Ë´Ø¤·¤ÆÉÔÅ¬ÀÚ»ö°Æ¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£ÃÏ¿ÌÆ°É¾²Á¤Ë¤ª¤±¤ëÂåÉ½ÇÈ¤ÎÁªÄê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¿³ºº²ñ¹ç¤Ç¤ÎÀâÌÀÆâÍÆ¤È°Û¤Ê¤ëÊýË¡¤ä°Õ¿ÞÅª¤ÊÊýË¡¤Ç¼Â»Ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿µ¿¤¤¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö»ë¤·¤¿Çä¤ê¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢Âè»°¼Ô°Ñ°÷²ñ¤òÀßÃÖ¤·¤Æ»ö¼Â´Ø·¸¤Ê¤É¤òÄ´ºº¤¹¤ë¡£²ñ¼ÒÂ¦¤Ïº£²ó¤Î»ö°Æ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿³ºº¤Ë½ÅÂç¤Ê±Æ¶Á¤òµÚ¤Ü¤¹¶²¤ì¤¬¤¢¤ë¤È¤·¡¢¸¶»ÒÎÏ»ö¶È¤Îº¬´´¤òÍÉ¤ë¤¬¤·¤«¤Í¤Ê¤¤»ö°Æ¤Ç¤¢¤ë¤È¶Ë¤á¤Æ¿¼¹ï¤Ë¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤¿¡£
½Ð½ê¡§MINKABU PRESS
