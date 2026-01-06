ポルティモネンセFW川崎修平、東京Vへの期限付き移籍が終了「とても成長できた年になりました」
東京ヴェルディは6日、FW川崎修平(24)の期限付き移籍が期間内で終了することを発表した。
川崎はガンバ大阪ユースから2020年にトップチーム昇格。2021年にポルティモネンセ(ポルトガル)へ完全移籍した後は、ヴィッセル神戸、バルミエラ(ラトビア)への期限付き移籍を経験し、2025年3月に東京Vへレンタル加入した。
期限付き移籍の期間が2025年12月31日までとなっていた中、J1リーグ戦16試合の出場で1ゴールを記録。また、ルヴァンカップ4試合で1得点を挙げ、天皇杯では3試合に出場した。
クラブ公式サイトを通じて「城福監督、コーチの方々が情熱ある指導をしてくださり僕にとってとても成長できた年になりました。チームメイトの皆さんと一緒にプレーできたことは最高の時間でした」と振り返り、「そして、素晴らしい熱い応援をしてくださったファン・サポーターの皆さんに感謝しています」とメッセージを送っている。
以下、クラブ発表プロフィール&コメント全文
●FW川崎修平
(かわさき・しゅうへい)
■生年月日
2001年4月28日(24歳)
■出身地
大阪府岸和田市出身
■身長/体重
168cm/66kg
■経歴
イーデス岸和田SC-NSC北斗SC-SSクリエイト-G大阪Jrユース-G大阪ユース-G大阪-ポルティモネンセ(ポルトガル)-神戸-ポルティモネンセ(ポルトガル)-バルミエラ(ラトビア)-ポルティモネンセ(ポルトガル)-東京V
■出場歴(国内)
J1リーグ:38試合2得点
J3リーグ:43試合10得点
リーグカップ:10試合1得点
天皇杯:7試合2得点
ACL:3試合3得点
■コメント
「10ヶ月という短い間でしたが、東京ヴェルディに携わる全ての皆様、本当にお世話になりました。
城福監督、コーチの方々が情熱ある指導をしてくださり僕にとってとても成長できた年になりました。
チームメイトの皆さんと一緒にプレーできたことは最高の時間でした。
そして、素晴らしい熱い応援をしてくださったファン・サポーターの皆さんに感謝しています。
本当にありがとうございました。」
