6日寄り付きの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買状況は、9時16分時点でETF・ETN合計の売買代金が前日同時刻比25.4％減の786億円。うち、日経平均株価に連動するETF（ベアETF・レバレッジETFを含む）22銘柄の売買代金は同24.3％減の534億円となっている。



個別ではＮＥＸＴ 日経３００株価上場投信 <1319> 、上場インデックスファンド海外新興国株式 <1681> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸ高配当４０ <1651> 、上場インデックスファンド日経高配当５０ <399A> 、ＴＯＰＩＸブル２倍上場投信 <1568> など92銘柄が新高値。ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸインバース <1457> 、ＴＯＰＩＸベア２倍上場投信 <1356> 、ｉＦｒｅｅＥＴＦ ＴＯＰＩＸダブルインバース <1368> 、楽天ＥＴＦ－日経ダブルインバース指数連動型 <1459> 、ＪＰＸ日経４００ベア２倍上場投信（ダブルインバース） <1469> など16銘柄が新安値をつけている。



そのほか目立った値動きではグローバルＸ 自動運転＆ＥＶ <2867> が13.88％高、グローバルＸ 防衛テック ＥＴＦ <466A> が3.61％高、ＷｉｓｄｏｍＴｒｅｅ アルミニウム上場投資信託 <1692> が3.48％高、純プラチナ上場信託（現物国内保管型） <1541> が3.02％高と大幅な上昇。



一方、ｉＦｒｅｅＥＴＦ 日本株配当ローテーション <435A> は8.63％安、ＮＥＸＴ 韓国ＫＯＳＰＩダブル・ブル <2033> は4.41％安と大幅に下落している。



日経平均株価が359円高と急騰するなか、日経平均に連動するETFでは、ＮＥＸＴ日経平均レバレッジ <1570> が売買代金312億8000万円となり東証全銘柄でトップ。過去5営業日における同時刻の平均売買代金218億6600万円を大きく上回る活況となっている。



その他の日経平均ETFではＮＥＸＴ 日経平均ダブルインバース・インデックス <1357> が45億900万円、ＮＥＸＴ 日経２２５連動型 <1321> が33億1000万円、ｉシェアーズ・コア 日経２２５ ＥＴＦ <1329> が31億3400万円、日経平均ベア２倍上場投信 <1360> が30億8700万円、楽天ＥＴＦ－日経レバレッジ指数連動型 <1458> が29億2300万円の売買代金となっている。



株探ニュース

