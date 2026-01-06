日向坂46・小坂菜緒＆藤嶌果歩、劇場版『転スラ』最新作『蒼海の涙編』声優初挑戦！
アニメ『転生したらスライムだった件』の劇場版第2弾『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』より、物語の舞台となる海底の国「カイエン国」の巫女・ユラを追手から守るために奮闘し、やがてリムル達と関わることになる侍女役で日向坂46・小坂菜緒、藤嶌果歩が声優に初挑戦することが明らかとなった。
【写真】声優初挑戦の日向坂46・小坂菜緒＆藤嶌果歩のアフレコの様子
原作・伏瀬による原案＆完全監修で描かれる本作の物語の舞台は、水竜を守り神と崇める、海底にある国・カイエン国。人々が平和な地を求めて世界を彷徨い、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いの無い王国のはずだった。しかしその平和を揺るがそうとする者が現れ、長き眠りについた水竜に祈りを捧げる巫女・ユラは、救いを求めて地上へと向かう。そこには魔国連邦（テンペスト）の開国祭を終えて、束の間のバカンスを満喫しているリムルたちの姿があった。
ユラを救うためカイエン国へ向かうリムルたちだったが、海底ではすでににある陰謀が渦巻いていて…。リムルたちは、迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのか―。
このたび、海底の国の巫女・ユラを支える侍女、ミオ役とヨリ役で、日向坂46・小坂菜緒と藤嶌果歩の出演が決定。
侍女・ミオ役の小坂菜緒はアニメ好きを公言しており、「『転生したらスライムだった件』の大ファンだったので、お話をいただけて素直にすごくうれしかったです。もともと声優さんのお仕事への興味があったので、そのキャラクターの声がどんなふうにあてられているのか、映像ではなく声に注目しながら改めてアニメを見返したりしていました」と喜びを噛みしめた。
侍女・ヨリ役の藤嶌果歩は、「すごく緊張しながらアフレコに挑ませていただきました！ このオファーをいただいてから『転スラ』を観たんです。そこからどハマりして全シリーズを観ました。『こんなに面白い作品に携わることができてうれしいな』という気持ちと、今回のお話をきっかけに『自分はこうやって声を出しているんだ』、『自分の声ってこういう感じなんだ』というふうに、自分の声と向き合うことができたと思います」と新たな挑戦に胸を躍らせた。
さらに、劇場版を彩る挿入歌も明らかに。
巫女・ユラ（CV.大西沙織）が歌う「蒼刻」、数多くのアニソンを担当する6人組ボーカルユニット・ARCANA PROJECTが歌う「レンアイノー」。そして、『転スラ』テレビシリーズでは第2期エンディング＆第3期オープニング、『転スラ日記』ではBGMを担当しており、劇場版第1弾でも挿入歌を担当するなど『転スラ』と関係が深いSTEREO DIVE FOUNDATIONはASH DA HEROのメンバーとして活動しているASHをコラボレーションのパートナーとして迎えたSTEREO DIVE FOUNDATION、ASHの「Harmonics」が挿入歌として発表された。
なお、TRUE／ARCANA PROJECT／ユラ（CV.大西沙織）／STEREO DIVE FOUNDATION、ASHによる本作の主題歌・挿入歌シングル「蒼海の揺らめき」は、2月28日にCD発売される。
『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』は、2月27日より全国公開。
日向坂46・小坂菜緒＆藤嶌果歩のコメント全文は以下の通り。
＜コメント全文＞
■小坂菜緒（ミオ役）、藤嶌果歩（ヨリ役）
――声優オファーがきたときのお気持ち
小坂：『転生したらスライムだった件』の大ファンだったので、お話をいただけて、素直にすごくうれしかったです。
藤嶌：声優のお仕事経験がまったくない状態で今回のオファーをいただいたので、うれしい気持ちはもちろんありましたが、すごく緊張しながらアフレコに挑ませていただきました。
――事前に準備したことや、気をつけたことについて
小坂：もともと声優さんのお仕事への興味があったので、そのキャラクターの声がどんなふうにあてられているのか、映像ではなく声に注目しながら改めてアニメを見返したりしていました。
藤嶌：このオファーをいただいてから『転スラ』を観て、そこからどハマりして全シリーズを観ました。「こんなに面白い作品に携わることができてうれしいな」という気持ちと、今回のお話をきっかけに「自分はこうやって声を出してるんだ」とか、「自分の声ってこういう感じなんだ」というふうに、自分の声と向き合うことができたと思います。
――転生するとしたら、何に転生したい？
小坂：私は魔法使いに憧れがあるので、最強の魔法を使えちゃうような魔法使いになりたいですね。めちゃくちゃ強いのはもちろん、いつも冷静で、みんなを裏で支えるような魔法使いになってみたいです。
藤嶌：私は普段から羊さんが大好きなんです。北海道出身なので、触れ合う機会もけっこうありました。でもただの羊さんじゃなくて、たくさん眠ったりするけど、眠らないときは実は強いという、戦う羊さんになりたいですね（笑）。ふわふわしているように見えて、戦ったら実は強いという、ギャップのある羊さんに転生してみたいです！
――公開を楽しみにしている皆様へのメッセージ
小坂：今回の劇場版はシリーズで初めて、“海”がテーマになっています。仲間を思う気持ちやみんなの絆が感じられるシーンはもちろん、アクションシーンもすごく迫力あるものになっているので、ぜひ大きなスクリーンで迫力満点の臨場感あふれる『転スラ』を楽しんでいただきたいなと思います。
藤嶌：今回は完全オリジナルストーリーなので、『転スラ』を観たことがない方でも、絶対に楽しめる作品になっていると思います。ぜひ注目していただけるとうれしいです！
