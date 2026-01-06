フィギュアスケート元世界女王・安藤美姫さんのオフショットにフォロワーが驚いた。

６日までにインスタグラムで「“名古屋フィギュアスケートフェスティバルファイナル２０２６“ 地元でまだまだフィギュアスケートがマイナースポーツだった頃からスケート 特に名古屋のフィギュアスケートを支えて応援してくださったこのショーが今年で終わりなのは本当に寂しいですが そんなファイナル２０２６にお声がけくださり また皆様の前で滑らせていただけた事 本当に嬉しく幸せに思いました」とアイスショー出演を報告した安藤さん。

別の投稿で「可愛いシニア女子選手との写真」と記し、坂本花織さん、樋口新葉さん、渡辺倫果さん、村上佳菜子さんとの豪華な５ショットを披露。これには「メンバー素晴らしい」「うわすごい仲良しです」「皆さんの笑顔がステキ過ぎて、感動です」「凄いメンバーばかりですね」などの声が寄せられた。

安藤さんは私生活では１３年４月に娘を出産し、７月に報道番組で出産を公表。テレビやＳＮＳで娘を顔出しした際は「昔の美姫ちゃんにそっくり！」「目が似ていますね」と激似ぶりも話題となった。