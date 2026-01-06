お笑いタレントの渡辺直美(38)が6日までに自身のSNSを更新。人気お笑い芸人らとの韓国旅行ショットを披露した。

「遅ればせながら、新年あけましておめでとうございます お正月休みはこちらの最高メンバーに合流し喜怒哀楽が全て出た濃厚な2日間を過ごしました！」と書き出すと、自身とお笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢、お笑いトリオ「パンサー」の向井慧、お笑いコンビ「ザ・マミィ」の酒井貴士、お笑い芸人の岡野陽一の5ショットをアップ。

「2026年も素晴らしい一年になりそうです。本年もよろしくお願いします ご飯の写真多めですが、二日間でトータル2時間しか食事時間なかったです。笑」とつづり、ハッシュタグでは「韓国バカ勝ち旅」と添えた。

続く投稿では、「ちなみに私はトランプを絞りやすくする為に同じデザインだけど右手だけネイルを短くしました。左ギャル魂、右カジノ魂。お尻も拭きやすい！」とカジノ用に右手だけ短くなったネイルのショットも披露した。

渡辺の投稿に、フォロワーからは「最高のメンバーとの濃厚な2日間、素敵ですね ご飯も美味しそうで、楽しそうな様子が伝わってきます」「このメンバー見てたら本当にアイドルグループかと思っちゃったよ笑 」「楽しい仲間との旅行うらやましい」「仲間って良いですね」といった反響が寄せられている。