気象台は、午前9時28分に、なだれ注意報を江別市に発表しました。

【警報エリアを確認】【なだれ注意報】北海道・江別市に発表（雪崩注意報） 6日09:28時点

石狩地方では、6日夕方まで風雪や大雪に注意してください。石狩、空知、後志地方では、6日までなだれに注意してください。

【なだれ注意報（発表中）と予報値】
■夕張市
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■岩見沢市
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■美唄市
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■江別市
□なだれ注意報【発表】
　6日にかけて注意

■三笠市
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■石狩市
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■当別町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■ニセコ町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■真狩村
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■留寿都村
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■喜茂別町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■京極町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■倶知安町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■奈井江町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■栗山町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■月形町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意

■浦臼町
□なだれ注意報
　6日にかけて注意