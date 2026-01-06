スクート、東南アジア路線などでセール 片道16,800円から
スクートは、東南アジア路線などを対象としたセールを、1月5日午前11時から9日まで開催している。
設定路線と最低片道運賃は、以下の通り。運賃は左側がエコノミークラス、右側がスクートPlus。燃油サーチャージ・諸税込み。搭乗期間は2月2日から5月30日まで、路線により対象外期間も設定されている。
スクートは、2012年に運航を開始した、シンガポール航空グループの格安航空会社（LCC）。12月には沖縄/那覇に乗り入れた。2026年3月には東京/羽田に乗り入れる。
・東京/羽田発着
シンガポール（16,800円／38,000円）、クアラルンプール（20,000円／44,500円）、ジャカルタ（20,500円）、デンパサール（21,000円／46,500円）、パース（31,000円／70,000円）、シドニー・メルボルン（33,500円／74,000円）
・東京/成田発着
シンガポール（16,800円／38,000円）、クアラルンプール（19,500円／43,500円）、ジャカルタ（20,000円）、デンパサール（20,500円／45,500円）、パース（30,500円／69,000円）、シドニー・メルボルン（32,500円／73,000円）
・大阪/関西発着
シンガポール（16,800円／38,000円）、クアラルンプール（20,000円／43,500円）、デンパサール（20,500円／45,500円）、ジャカルタ（20,500円）、パース（30,000円／68,500円）、シドニー・メルボルン（34,500円／75,500円）
・沖縄/那覇発着
シンガポール（19,500円）、クアラルンプール（21,000円）、ジャカルタ（21,500円）、デンパサール（22,000円）、パース（31,000円）、シドニー・メルボルン（32,000円）