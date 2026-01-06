TUY

山形県では、冬型の気圧配置や上空の寒気の影響により、大雪となっている所があります。６日夕方にかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害に注意・警戒してください。

［気象概況］
　日本付近は、冬型の気圧配置となっており、東北地方の上空約５０００メートルには、氷点下３６度以下の寒気が流れ込んでいます。
　このため、山形県では大雪となる所がある見込みです。予想よりも上空の寒気が強まった場合や発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合には、警報級の大雪となる可能性があります。
 

［雪の予想］


６日６時から７日６時までに予想される２４時間降雪量は多い所で、
　　村山　山沿い　５０センチ
　　村山　平地　　３０センチ
　　置賜　山沿い　５０センチ
　　置賜　平地　　３０センチ
　　庄内　山沿い　５０センチ
　　庄内　平地　　２０センチ
　　最上　山沿い　５０センチ
　　最上　平地　　３０センチ

［防災事項］
　山形県では、６日夕方にかけて、大雪による交通障害、屋根からの落雪、建物や農業施設等への被害に注意・警戒し、電線や樹木への着雪、なだれに注意してください。