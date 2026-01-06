「BLの表紙みたい」STARTOアイドル＆人気声優、美し過ぎるツーショットに反響！ 「何この美ジュアル」
声優の三木眞一郎さんと劇作家で演出家の倉本朋幸さんによるリーディングユニット「みきくらのかい」の公式X（旧Twitter）アカウントは1月5日、投稿を更新。三木さんとKis-My-Ft2の宮田俊哉さんのツーショットを公開し、反響を呼んでいます。
この投稿には「何この美ジュアル」「ビジュアルに胸ときめいてどうしよう」「美しすぎでドキドキです」「BLの表紙みたい」「そこはかとない背徳感」「この世のものとは思えない」などの声が寄せられました。
【写真】宮田俊哉＆三木眞一郎の美し過ぎるツーショット
「そこはかとない背徳感」同アカウントは、特別公演『ハムレット』を告知しつつ、メインビジュアルを公開。重なって寝そべる三木さんと宮田さんが、カメラを見つめるショットです。三木さんが宮田さんの背中の上にあごを置いており、どこか艶やかな雰囲気を感じます。
「コスプレで新たな才能開花」「オタク」を自称する宮田さんは、さまざまな姿を自身のXで発信。2025年11月22日の投稿では、人気漫画『HUNTER×HUNTER』のキャラクター・クラピカのコスプレ姿を公開しています。ファンからは「これ無料で見せてもらっていいんですか？」「コスプレで新たな才能開花してる」といった反響が寄せられました。気になった人はチェックしてみてくださいね。
