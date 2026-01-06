ロサンゼルス・タイムズ紙は5日（日本時間6日）、ドジャースのスター・大谷翔平投手（31）が、スポーツベッティングの世界でも圧倒的な人気を誇っていると報じた。

2025年、試合結果を対象とした賭けではNFL（アメリカンフットボール）が最も多くのベットを集めた。一方、個々の選手を対象にした賭けでは、ワールドシリーズを制したドジャースのスターで、ナ・リーグMVPの大谷が最多となった。2位には、スーパーボウル王者フィラデルフィア・イーグルスのRB、セイクワン・バークリーが続いた。

米国最大級の合法スポーツベッティング事業者の一つであるBetMGMによると、大谷に次いでギャンブラーから支持を集めたメジャーリーガーはいずれも強打者だった。2位はヤンキースのアーロン・ジャッジで、以下、フィリーズのカイル・シュワバー、マリナーズのカル・ローリー、ブルージェイズのウラジーミル・ゲレーロらが名を連ねた。

大谷に関する賭けの内容は多岐にわたる。大手カジノ企業が運営するスポーツベッティングサービス、シーザーズ・スポーツは、ワールドシリーズで次のようなプロップベットを提供していた。先頭打者本塁打、7打点以上、10安打以上、飛距離470フィート（約143.3メートル）の本塁打、5本以上の本塁打、サヨナラ打、1試合で2本塁打と10奪三振を同時に記録、シリーズで20奪三振を挙げるか、というもの。

結果として大谷はこれら8項目のいずれも達成しなかった。本塁打は試合途中で放ったものにとどまり、シリーズ通算成績は5打点、9安打。最長本塁打は401フィート（約122.2メートル）、本塁打数は3本。サヨナラ打はなく、2本塁打を放った第3戦では登板せず、奪三振数も通算9に終わっている。