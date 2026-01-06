¥¢¥Ë¥¨¥¹¡¦¥ô¥¡¥ë¥À¤Ë³Ø¤ó¤À¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ø¤Î»×¤¤¡¡¡ÖËÜ¤ÈµÊÃã¡¡¥µ¥Ã¥Õ¥©¡¼¡×Å¹¼ç¡¢ÊÔ½¸¼Ô¡¦»³ÅÄ°¡µª»Ò¡¡¡ÊÊÔ½¸¼Ô¥ê¥ì¡¼¥¨¥Ã¥»¥¤Âè13²ó¡Ë
¸½Âå½ñ´Û¤«¤éÁÏ´©¤·¤¿¡Ø¥·¥â¡¼¥Ì¡ÙVol.1¡ÊÆÃ½¸¡§¥·¥â¡¼¥Ì¡¦¥É¡¦¥Ü¡¼¥ô¥©¥ï¡¼¥ë¡Ë¤È¥µ¥Ã¥Õ¥©¡¼¤«¤é¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë´©¹Ô¤·¤¿2025Ç¯²Æ¹æ¡ÊÆÃ½¸1¡§¿©¤È¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡¢ÆÃ½¸2¡§¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼±¿Æ°¡Ë
¡¡¿ÍÊ¸½ñ¤ò¤Ä¤¯¤ëÊÔ½¸¼Ô¤¬¡¢Ã´Åö¤·¤¿ËÜ¤ä±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤¿ËÜ¤Ê¤É¡¢¿ÍÊ¸½ñ¤ÎÌ¥ÎÏ¤òÄÖ¤ë¥ê¥ì¡¼¥¨¥Ã¥»¥¤¤Î13²óÌÜ¤Ç¤¹¡£¡ÖËÜ¤ÈµÊÃã¡¡¥µ¥Ã¥Õ¥©¡¼¡×Å¹¼ç¤Î»³ÅÄ°¡µª»Ò¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à»¨»ï¡Ø¥·¥â¡¼¥Ì¡Ù¤ò´©¹Ô¤¹¤ë¤Ê¤É¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤È¤·¤ÆËÜ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£±Ç²èºî²È¥¢¥Ë¥¨¥¹¡¦¥ô¥¡¥ë¥ÀºîÉÊ¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡ÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤Ê¤ëÁ°¤Ï½ñÅ¹°÷¤À¤Ã¤¿¡£ÅÔÆâ¤Ë¤¢¤Ã¤¿»Ò¤É¤â¤È½÷À¤ÎËÜ¤ÎÀìÌçÅ¹¤Ç¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ò¼´¤È¤·¤¿½ñÀÒÇä¤ê¾ì¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£»ä¤¬½»¤à¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤ÎËÜ²°¤Ï¡¢¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥»¥ó¥¿¡¼¤Ë¤¢¤ëÂç·¿¥Á¥§¡¼¥ó¤¬¼çÎ®¤Ç¡¢Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï¿ÍÊ¸½ñ¤ÎÃª¤¬Èó¾ï¤Ë¾¯¤Ê¤¯¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Î´ØÏ¢½ñ¤â½¼¼Â¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¸À¤¨¤Ê¤¤¡£ÃÏ¸µ¤ÇÀìÌçÅ¹¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤Ü¤ó¤ä¤ê»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢Åö»þ¤Ï¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à´ØÏ¢½ñ¤ÎÆ°¤¤¬ÎÉ¤¤¤È¤Ï¸À¤¨¤º¡¢Íø±×¤â¾¯¤Ê¤¤½ñÅ¹¤ò±Ä¤à¤³¤È¤ÏÉÔ²ÄÇ½¤À¤È·è¤á¤Ä¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢±ï¤¢¤Ã¤Æ¸½Âå½ñ´Û¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¾ã³²¼Ô±¿Æ°¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¿Í¸¢¤äÈ¿º¹ÊÌ¤Î½ñÀÒ¤ò´©¹Ô¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ëÈÇ¸µ¤À¤Ã¤¿¤¿¤á¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ä¥¸¥§¥ó¥À¡¼¤Î´ë²è¤ÏÄÌ¤ê¤ä¤¹¤¯¡¢2019Ç¯¤Ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à»¨»ï¡Ø¥·¥â¡¼¥Ì¡Ù¤òÁÏ´©¤·¤¿¡£¤½¤ÎÁ°¸å¤«¤é¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à´ØÏ¢½ñ¤Î´©¹Ô¤¬¤É¤ó¤É¤óÁý¤¨¡¢¥á¥Ç¥£¥¢¤Ç¤â¥¸¥§¥ó¥À¡¼Ê¿Åù¤Ê¤É¤Îµ»ö¤¬Â¿¤¯¼è¤ê¾å¤²¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¤½¤ó¤ÊÄ¬Î®¤Î¤Ê¤«¡¢ÃÏ¸µ¤Ç¤ÎÀìÌçÅ¹³«¶È¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¼«Ê¬¤ÎÃæ¤ÇºÆ¤Ó¤Õ¤¯¤é¤ß»Ï¤á¡¢2023Ç¯6·î¤Ë¥Ö¥Ã¥¯¥«¥Õ¥§¡Ö¥µ¥Ã¥Õ¥©¡¼¡×¤ò³«¶È¤·¤¿¡£¥Õ¥ê¡¼¤È¤·¤ÆÊÔ½¸¶È¤âÊÂ¹Ô¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢2025Ç¯¤Î²Æ¤Ë¤Ï¤Ò¤È¤êÈÇ¸µ¤â»Ï¤á¡¢2023Ç¯6·î¤ÎVol.8¤¬ºÇ¸å¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ø¥·¥â¡¼¥Ì¡Ù¤ò¥µ¥Ã¥Õ¥©¡¼¤«¤é¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë´©¹Ô¤·¤¿¡£
¥µ¥Ã¥Õ¥©¡¼¤ÎÅ¹Æâ¡£¼Ö°Ø»Ò¤Ç¤âÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥ì¥¤¥¢¥¦¥È¤ò¿´¤¬¤±¤¿¡£
¡¡¿ÍÊ¸½ñ¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥ÈÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆËÜ¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡»ä¤¬¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï±Ç²èºî²È¤Î¥¢¥Ë¥¨¥¹¡¦¥ô¥¡¥ë¥À¤À¡£Èà½÷¤ÎºîÉÊ¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÀäÂÐ¤Ëº£¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¸¤Êý¤ò¤·¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¦¡£¥ô¥¡¥ë¥À¤ÏÄ¹Ç¯¤Î»Å»ö¤Ë¤ª¤¤¤Æ3¤Ä¤Î¸ÀÍÕ¤¬½ÅÍ×¤À¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡×¡ÖÁÏÂ¤¡×¡Ö¶¦Í¡×¡£1954Ç¯¤«¤é2018Ç¯¤Þ¤Ç±Ç²è¤òºî¤êÂ³¤±¤Æ¤¤¿Èà½÷¤ÎË¤«¤Ê¥¥ã¥ê¥¢¤Ë¼«Ê¬¤´¤È¤ò½Å¤Í¤Æ¶²½Ì¤À¤¬¡¢¥ô¥¡¥ë¥À¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë±è¤Ã¤Æ¡¢»ä¤¬2019Ç¯¤«¤éÊÔ¤ó¤Ç¤¤¿¡Ø¥·¥â¡¼¥Ì¡Ù¤Î¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡£
¡¡¥ô¥¡¥ë¥À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡Ö¤Ò¤é¤á¤¡Êinspiration¡Ë¡×¤Ï±Ç²è¤òºî¤ëÍýÍ³¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡1985Ç¯¤Î¡ØÅß¤ÎÎ¹¡Ù¤Ç¡¢¼ã¤¤½÷À¤Î¥Û¡¼¥à¥ì¥¹¤È¤¤¤¦¼Ò²ñ¤Ç¼þ±ï²½¤µ¤ì¤¿Â¸ºß¤ò¼ç¿Í¸ø¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥ô¥¡¥ë¥À¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¿·¤·¤¤½÷ÀÁü¤ò¸«¤»¤¿¡£ºîÉÊ¤Ë¤ÏË¡¤ò·ù¤Ã¤ÆÀ¸¤¤ë¼ç¿Í¸ø¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ç¤¢¤ë¡ÖÅÜ¤ê¡×¤¬¹þ¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£»ä¤¬ËÜ¤òºî¤ë¸¶Æ°ÎÏ¤â¡ÖÅÜ¤ê¡×¤À¡£
¡¡2019Ç¯¤Ë¸ÅÁã¤Î¸½Âå½ñ´Û¤Ç¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥àÆþÌç¥Ö¥Ã¥¯¡Ø¥·¥â¡¼¥Ì¡Ù¤òÁÏ´©¤·¤¿¡£Vol.8¤Þ¤Ç´©¹Ô¤·¤¿¤¬¡¢¤â¤Ã¤È¤âÅÜ¤ê¤ò¹þ¤á¤¿¤Î¤ÏVol.7¤Î¡ÒÀ¸¤ÈÀ¡§¶¦Â¸¤¹¤ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡Ó¡Ê2022Ç¯¡Ë¤À¤È»×¤¦¡£
µìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤ò°ã·û¤È¤·¤¿¹âºÛÈ½·è¤ËÂÐ¤¹¤ë¹ñ¤Î¾å¹ð¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë¤ª¤±¤ë»ýÂ³²½µëÉÕ¶âÀ©ÅÙ¤Ë¤ª¤±¤ëÀÉ÷Â¯»ö¶È¼Ô¤Î½ü³°¡¢·Ð¸ýÃæÀäÌô¤ÎÉÔÇ§²Ä¡¢±¦ÇÉ¤ä°ìÉô¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤Ë¤è¤ë¥È¥é¥ó¥¹¥¸¥§¥ó¥À¡¼ÇÓ½ü¤Ê¤É¡¢À¸¤ËÀþ°ú¤¤ò¤·¡¢À¤ò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤¹¤ë¹ñ¤äÀ©ÅÙ¤ËÂÐ¤¹¤ëÅÜ¤ê¤ò¤Þ¤È¤á¤¿¡£
¡¡¸½ºß¡¢¹â»ÔÀ¯¸¢¤¬¡ÖÇã½Õ½èÈ³¡×¤òÌÜÏÀ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£ÉÏº¤ÌäÂê¤¬²ò·è¤µ¤ì¤Ì¤Þ¤ÞÆ³Æþ¤¹¤ì¤Ð¡¢¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤Ï¤è¤ê´í¸±¤Ê¾õ¶·¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¡¢¤Þ¤¹¤Þ¤¹¼þ±ï²½¤µ¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£»ä¤ÏÇã½Õ½èÈ³¤ò´¿·Þ¤·¤Æ¤¤¤ë¼Ò²ñ¤Ë¤âÅÜ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø²Î¤¦½÷¡¦²Î¤ï¤Ê¤¤½÷¡Ù¤ÎÆüËÜÈÇ»úËë¤ò¼ê¤¬¤±¤¿»³ºê¹äÂÀÏº¤µ¤óÌõ¤Ë¤è¤ë½ñÀÒÈÇ¡Ê1978Ç¯¡Ë¤È¥ô¥¡¥ë¥À¤òÆÃ½¸¤·¤¿¡Ø¥·¥â¡¼¥Ì¡ÙVol.5¡£¡Ø²Î¤¦½÷¡¦²Î¤ï¤Ê¤¤½÷¡Ù¤Î¥Î¥Ù¥é¥¤¥¼¡¼¥·¥ç¥ó²½¤ÏKK¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¤Î´ë²è¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ì¤Ç¤Ï´©¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÁÏÂ¤
¡ÖÁÏÂ¤¡Êcreation¡Ë¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê¼êÃÊ¤ä¹½Â¤¤ÇÀ½ºî¤ò¤¹¤ë¤Î¤«¡¢¥ô¥¡¥ë¥À¤Î¡Ö»Å»ö¡×¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëÉôÊ¬¤À¡£
¡¡1976Ç¯¤Î¡Ø²Î¤¦½÷¡¦²Î¤ï¤Ê¤¤½÷¡Ù¤Ï¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¦¡¼¥Þ¥ó¥ê¥Ö»þÂå¤òÀ¸¤¤¿¤Õ¤¿¤ê¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£1960Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é70Ç¯Âå¤Ë¤«¤±¤Æµ¯¤³¤Ã¤¿ÃæÀä¸¢Íø±¿Æ°¤Î»Ë¼Â¤ò¥Ù¡¼¥¹¤È¤·¤¿¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤À¡£¥ô¥¡¥ë¥À¤ÏÎò»Ë¤Î¾Ú¸À¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢·àÃæ²Î¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤¿¡£Åö»þ¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅÁ¤ï¤ê¤ä¤¹¤¯¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¼êÃÊ¤À¡£
¡¡Åö»þ¡¢¥ì¥¤¥×¤Ë¤è¤ëÇ¥¿±¤ÇÃæÀä¤·¤¿Ì¤À®Ç¯¼Ô¤¬ÃæÀä¶Ø»ßË¡¤òÈÈ¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤¿»ö·ï¡Ê¥Ü¥Ó¥Ë¡¼ºÛÈ½¡Ë¤¬¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢±Ç²è¤Ç¤ÏºÛÈ½½êÁ°¤Ç¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤é¤Î¹³µÄ±¿Æ°¤¬¥ô¥¡¥ë¥À¤Î¤Ä¤¯¤Ã¤¿²Î¤È¤È¤â¤ËºÆ¸½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ö¤¢¤¿¤·¤Î¤«¤é¤À¤Ï¤¢¤¿¤·¤Î¤â¤Î¡¿¤¢¤¿¤·¤À¤±¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¡¿¤³¤ÎÃÏ¾å¤Ë»º¤ß¤¿¤¤¤«¡¡»º¤ß¤¿¤¯¤Ê¤¤¤«¡¿»Ò¶¡¤ò»º¤à¤â¡¡»º¤Þ¤Ê¤¤¤â¡¿¤¢¤¿¤·¤Î¼«Í³¤è¡×¡Ê¥¢¥Ë¥¨¥¹¡¦¥ô¥¡¥ë¥À¡Ø²Î¤¦½÷¡¦²Î¤ï¤Ê¤¤½÷¡Ù»³ºê¹äÂÀÏºÌõ¡¢KK¥Ù¥¹¥È¥»¥é¡¼¥º¡¢1978Ç¯¡Ë¡£¤³¤Î²Î¤ÏÀ¸¿£¤Ë¤«¤ó¤¹¤ë¼«¸Ê·èÄê¤ò¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤È¤·¤Æº£¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤òÎå¤Þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤À¤í¤¦¡£Æ±»þ¤Ë¡¢¾¯»Ò²½ÂÐºö¤ä´±À½º§³è¤Ê¤É¡¢50Ç¯·Ð¤Ã¤Æ¤âÀ¸¿£¤Ë²ðÆþ¤¹¤ëÀ¯ºö¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥ê¥×¥í¥À¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥Ø¥ë¥¹¡¿¥é¥¤¥Ä¤¬¿¯³²¤µ¤ìÂ³¤±¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤«¤µ¤ì¡¢¤Þ¤¿ÅÜ¤ê¤Î´¶¾ð¤¬¤ï¤¤¤Æ¤¯¤ë¡£
¡¡»ä¤Ï¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ²áµî¤ÎÊ¸Ì®¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤¬¤È¤Æ¤â½ÅÍ×¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ø¥·¥â¡¼¥Ì¡Ù¤ÎVol.5¤Î¡Ò¡Ö»ä¡×¤ÈÆüµ¡ÓÆÃ½¸¤Ç¤Ï¸¦µæ¼Ô¤äËÝÌõ¼Ô¤Ë¤è¤ëÆüµ¤Î²òÀâ¤ä¥¨¥Ã¥»¥¤¤È°ì½ï¤Ë¡¢¥¸¥ç¥ë¥¸¥å¡¦¥µ¥ó¥É¤ä²Ö³¡¤ÎÆüµ¡¢¡ØÀÄðá¡Ù¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿°ËÃ£Ãî»Ò¡Ê²¬ÅÄÈ¬ÀéÂå¡Ë¤Î»í¤Ê¤É¤òÁÈ¤ß¹þ¤ó¤À¡£Vol.7¤Î¡ÒÀ¸¤ÈÀ¡ÓÆÃ½¸¤Ç¤Ï¡¢1980Ç¯Âå¤ÎµìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡²þ°ÁË»ß±¿Æ°¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¶ÛÄ¥´Ø·¸¤¬À¸¤Þ¤ì¤¿¾ã³²¼Ô±¿Æ°¤È½÷À±¿Æ°¤Ë´Ø¤ï¤Ã¤Æ¤¤¤¿¿Í¤¿¤Á¤Ë¤è¤ëÅö»þ¤ÎÊ¸¾Ï¤ò¾ã³²¼ÔÊ¸²½ÏÀ¤Î¹Ó°æÍµ¼ù¤µ¤ó¤Î²òÀâÉÕ¤¤ÇºÆÏ¿¤·¤¿¡£
¡¡Åö»þ¤ÎÇØ·Ê¤òÃÎ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Ê¸³ØºîÉÊ¤ÎÌ£¤ï¤¤Êý¡¢¼Ò²ñ±¿Æ°¤Î¸«¤¨Êý¡¢¤«¤«¤ï¤êÊý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤Ï¤º¤À¡£»þÂåÀ¤òÆÃ½¸¤Ë¤É¤¦ÁÈ¤ß¹þ¤à¤«¡¢¤½¤ì¤¬»ä¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¡ÖÁÏÂ¤¡×¤ÎÉôÊ¬¤À¤È»×¤¦¡£
¡¡¥ô¥¡¥ë¥À¤Ï¡Ø²Î¤¦½÷¡¦²Î¤ï¤Ê¤¤½÷¡Ù¤òÄÌ¤·¤Æ¶¦Æ®¤¹¤ë¤è¤í¤³¤Ó¤òÅÁ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¤È¸À¤¦¡£»ä¤â¶¦Æ®¤¹¤ë¤è¤í¤³¤Ó¤òËÜ¤Å¤¯¤ê¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£
¡Ø¥·¥â¡¼¥Ì¡ÙVol.5¡ÊÆÃ½¸¡§¡Ö»ä¡×¤ÈÆüµ¡¼¡¼À¸¤ÎµÏ¿¤òÆÉ¤à¡Ë¤ÈVol.7¡ÊÆÃ½¸¡§À¸¤ÈÀ¡¼¡¼¶¦Â¸¤¹¤ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¡Ë¡£¶¦Í
¡¡¥ô¥¡¥ë¥À¤ÏºîÉÊ¤òÆÈ¤êÀê¤á¤»¤º¡¢´ÑµÒ¤È¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤ò°Õ¼±¤·¤ÆÁÏºî³èÆ°¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡ÂåÉ½ºî¤È¤·¤Æ¡ØÅß¤ÎÎ¹¡Ù¤ä¡Ø5»þ¤«¤é7»þ¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥ì¥ª¡Ù¤Ê¤É¤Î¥Õ¥£¥¯¥·¥ç¥ó¤¬¤è¤¯µó¤²¤é¤ì¤ë¤¬¡¢¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤âÂ¿¤¯¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬5·î¤ÎÁûÍð¤ÇÍÉ¤ì¤Æ¤¤¤¿1968Ç¯¡¢¥ô¥¡¥ë¥À¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¹õ¿Í²òÊü±¿Æ°¤Î¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼ÅÞ¤Î³èÆ°¤òµÏ¿¤·¤Æ¤¤¤¿¡£¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¥ô¥¡¥ë¥À¤Ï¿Í´Ö¤È¤·¤Æ¤ÎÂº¸·¤Ë´Ø¤ï¤ëÌäÂê¤ò¥É¥¥å¥á¥ó¥¿¥ê¡¼¤Ë¤è¤Ã¤Æ¶¦Í¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡¡¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ñ¥ó¥µ¡¼ÅÞ¤Ë¤Ï¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤¬¤¤¤¿¡£2021Ç¯¤ËÀõ¾ÂÍ¥»Ò¤µ¤ó¤ÎËÝÌõ¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¡Ø¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Î¶µ¤¨¡¡¼«Í³¤È¤Ï¤¿¤æ¤ß¤Ê¤Æ®¤¤¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡Ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¥¤¥ó¥¿¡¼¥»¥¯¥·¥ç¥Ê¥ê¥Æ¥£¡×¡Ö¥¢¥Ü¥ê¥·¥ç¥Ë¥º¥à¡×¤Ê¤É¡¢¸½ºß¤Î¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤Ê³µÇ°¤Ë¿¨¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£
¡Ö¥Û¥â¥Õ¥©¥Ó¥¢¤ä¥È¥é¥ó¥¹¥Õ¥©¥Ó¥¢¡¢Åê¹ö¤È¤¤¤¦·ºÈ³¤ä¾ã³²¼Ô¤òÍ©ÊÄ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê»ÜÀß¤¬¡¢ËÜÅö¤ËÎò»ËÅª°äÊª¤È¸Æ¤Ù¤ë¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¡£¤½¤·¤ÆÃ¯¤â¤¬´Ä¶¤È¤½¤³¤ËÀ¸¤¤ëÀ¸¤Êª¡¢¿Í´Ö¤â¤½¤¦¤Ç¤Ê¤¤¤â¤Î¤â´Þ¤á¤¿¤¹¤Ù¤Æ¤ÎÀ¸¤Êª¤òÂº½Å¤¹¤ëÊýË¡¤ò³Ø¤Ó¡¢¶¦À¸¤¹¤ëÀ¤³¦¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¡×
¡¡2025Ç¯²Æ¤Ë¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë´©¹Ô¤·¤¿¡Ø¥·¥â¡¼¥Ì¡Ù¤Ï¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤«¤é¤â¼þ±ï²½¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤Ë¤«¤ó¤¹¤ëµ»ö¤ËÂ¿¤¯¤Î¥Ú¡¼¥¸¤ò³ä¤¯¤³¤È¤Ë¤·¤¿¡£2025Ç¯²Æ¹æ¤Ç¤Ï¡Ò¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼±¿Æ°¡ÓÆÃ½¸¤òÁÈ¤ß¡¢¸½ºß¤Î¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥¯±¿Æ°¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¾ðÊó¤È¤È¤â¤Ë¡¢Çä½ÕËÉ»ßË¡¤¬Ë¡À©²½¤µ¤ì¤¿Åö»þ¤Î½¾¶ÈÉØ¤Î¼êµ¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤ª¤±¤ë¸ø¾«À©ÇÑ»ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ½÷¹©Ô¥·ëÀ¸»ºÀþ&ÂæËÌ»Ô¸ø¾«¼«µßÐò¤¬1998Ç¯¤Ë¤Þ¤È¤á¤¿Q&A¤Ê¤É¤â»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¼ýÏ¿¤·¤¿¡£¡ÖÇã¤¦ÃËÀ¡×¡ÖÇã¤ï¤ì¤ë½÷À¡Ê¡áÈï³²¼Ô¡Ë¡×¤È¤¤¤¦Ã±½ã²½¤µ¤ì¤¿Æó¸µÅª¤Ê»ëÅÀ¤Ë¤è¤Ã¤ÆÊ¤¤¤±£¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¥»¥Ã¥¯¥¹¥ï¡¼¥«¡¼¤ÎÂ¿ÍÍ¤ÊÀ¼¤ò¤â¤Ã¤È¶¦Í¤·¡¢¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Î¶µ¤¨¤ò¼ê¤¬¤«¤ê¤Ë¡¢¶¦À¸¤¹¤ë¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤òÌÜ»Ø¤·¤¿¤¤¡£
¡Ø¥¢¥ó¥¸¥§¥é¡¦¥Ç¥¤¥ô¥£¥¹¤Î¶µ¤¨¡¡¼«Í³¤È¤Ï¤¿¤æ¤ß¤Ê¤Æ®¤¤¡Ù¡Ê²Ï½Ð½ñË¼¿·¼Ò¡¢2021Ç¯¡Ë¡£Ìõ¼Ô¤ÎÀõ¾ÂÍ¥»Ò¤µ¤ó¤Ë¤Ï¡Ø¥·¥â¡¼¥Ì¡ÙVol.8¤Î¡Ò²»³Ú¤È¥¸¥§¥ó¥À¡¼¡ÓÆÃ½¸¤Ë¡Ö¥¯¥é¥Ö¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤ÈÃ¦¼þ±ï²½¡×¤ò´ó¹Æ¤·¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£
¡¡Àè¤Ëµó¤²¤¿¡Ø²Î¤¦½÷¡¦²Î¤ï¤Ê¤¤½÷¡Ù¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê²Î¤¬ÅÐ¾ì¤¹¤ë¤¬¡¢¥Ü¡¼¥ô¥©¥ï¡¼¥ë¤Ë¿¨¤ì¤¿²Î»ì¤â¤¢¤ë¡£Å¯³Ø¼Ô¤Î¥·¥â¡¼¥Ì¡¦¥É¡¦¥Ü¡¼¥ô¥©¥ï¡¼¥ë¤¬µ¯Áð¤·¤¿ÃæÀä¤Î¹çË¡²½¤òµá¤á¤ë½÷À¤¿¤Á¤Î½ðÌ¾±¿Æ°¡Ö343¿Í¤Î¥Þ¥Ë¥Õ¥§¥¹¥È¡×¤Ë¡¢¤â¤Á¤í¤ó¥ô¥¡¥ë¥À¤âÌ¾¤òÏ¢¤Í¤Æ¤¤¤ë¡£±Ç²è¤ò¸«¤¿Åö»þ¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ë¤Ï1970Ç¯Âå¤Þ¤ÇÃæÀä¶Ø»ßË¡¤¬¤¢¤Ã¤¿¤³¤È¤Ë¶Ã¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡¢ÆüËÜ¤ÎÃæÀä¤Ä¤¤¤ÆÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢·ºË¡¤ËÂÄÂÛºá¤¬¤¢¤ë¤ÈÃÎ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¿ÈÂÎ¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ëË¡Î§¤Ë´Ø¿´¤¬¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌ©¤«¤ËÃÑ¤¸¤¿¡£¤µ¤é¤ËÆüËÜ¤Ë¤ÏµìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ¿¤¯¤Î¾ã³²¼Ô¤¬¶¯À©ÉÔÇ¥²½¤ÎÈï³²¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤âÃÎ¤Ã¤¿¡£¥ô¥¡¥ë¥À¤Ë½Ð²ñ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤é¡¢»ä¤ÏÂÄÂÛºá¤â¶¯À©ÉÔÇ¥²½¤ÎÈï³²¤âÃÎ¤é¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀ¸¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£
2025Ç¯¤Ë¡ÖµìÍ¥À¸ÊÝ¸îË¡¤Ë´ð¤Å¤¯Í¥À¸¼ê½ÑÅù¤ò¼õ¤±¤¿¼ÔÅù¤ËÂÐ¤¹¤ëÊä½þ¶âÅù¤Î»ÙµëÅù¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¡×¤¬»Ü¹Ô¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢Ë¡À©²½¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Èï³²¼Ô¤Ë¤â¾ðÊó¤¬ÆÏ¤¯¤³¤È¤ò´ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
1997Ç¯¤Ë¿·Ä¬¼Ò¤«¤é´©¹Ô¤µ¤ì¤¿¡Ø·èÄêÈÇ ÂèÆó¤ÎÀ¡Ù¡Êµ »ö¼Â¤È¿ÀÏÃ¡¢¶ ÂÎ¸³¡Ë¤ÈÌÚÂ¼¿®»Ò¤µ¤óÊÔÃí¤Î¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¡ØLE DEUXIÈME SEXE¡Ù¡Ê½Ù²ÏÂæ½ÐÈÇ¼Ò¡¢1991Ç¯¡Ë
¡¡¥ô¥¡¥ë¥À¤Î±Ç²è¤Ç¥Ü¡¼¥ô¥©¥ï¡¼¥ë¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤Ã¤¿»ä¤¬½é¤á¤ÆÆÉ¤ó¤À¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à¤ÎÍýÏÀ½ñ¤Ï¡ØÂèÆó¤ÎÀ¡Ù¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£Åö»þ¥Õ¥é¥ó¥¹¸ì¤ò³Ø¤ó¤Ç¤¤¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢½Ù²ÏÂæ½ÐÈÇ¼Ò¤«¤éÈ¯¹Ô¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¸¶Ê¸¤Î½øÊ¸¤Î¤ß¤¬¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤¿¡£ÌÚÂ¼¿®»Ò¤µ¤ó¤Ë¤è¤ëËÉÙ¤Ênotes¤ÏÀöÎý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤«¤ÄÅ¯³Ø¤Ë¿Æ¤·¤ó¤Ç¤¤¤Ê¤¤ÆÉ¼Ô¤ËÍý²ò¤òÂ¥¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¡£Åö»þÊÔ½¸¼Ô¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤ÎÃí¤Ï¼«Ê¬¤ÎÃí¼á¤ÎÊÔ½¸¤Ë±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¡£¥Ö¥Ã¥¯¥ì¥Ã¥È¤Î²òÀâ¤Ç¡¢¿·Ä¬¼Ò¤«¤é1953Ç¯¤Ë´©¹Ô¤µ¤ì¤¿ÆüËÜ¸ìÈÇ¤Ï¸¶½ñ¤Î¹½À®¤¬ÂçÉý¤ËÁÈ¤ß¤«¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¤¿¤á¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¤äÃªÂôÄ¾»Ò¤µ¤ó¤é¤¬ÆÉ¤ßÄ¾¤·ºî¶È¤ò¿Ê¤á¡¢1997Ç¯¤Ë¡Ø·èÄêÈÇ ÂèÆó¤ÎÀ¡Ù¡ÊÆ±¤¸¤¯¿·Ä¬¼Ò¡Ë¤È¤·¤Æ½ÐÈÇ¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤¿¡£¸å¤ËÊÔ½¸¼Ô¤È¤Ê¤ê¡¢¡ØÂèÆó¤ÎÀ¡Ù¤¬¥Õ¥é¥ó¥¹¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿70Ç¯¸å¡¢ÌÚÂ¼¤µ¤ó¡¢ÃªÂô¤µ¤ó¤Î¶¨ÎÏ¤òÆÀ¤Æ¡¢¡Ø¥·¥â¡¼¥Ì¡Ù¤ÎÁÏ´©¹æ¤Ç¥Ü¡¼¥ô¥©¥ï¡¼¥ëÆÃ½¸¤òÁÈ¤á¤¿¤³¤È¤Ï¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤È¤·¤ÆÊõÊª¤Î¤è¤¦¤Ê·Ð¸³¤À¡£¼¡¤ÎÊÔ½¸¼Ô¤Ï
¡¡¤Ä¤¤ºÇ¶á¡¢¤¢¤ë½÷À¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¶ÐÌ³¤·¤Æ¤¤¤¿Êý¤«¤é¡Ê¸½ºß¤ÏÂà¿¦¡Ë¡¢¾å»Ê¤¬¡Ø¥¨¥È¥»¥È¥é¡Ù¤È¡Ø¥·¥â¡¼¥Ì¡Ù¤òÀäÂÐ¤Ë¤ª¤«¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦Êý¿Ë¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£É×ÉØÊÌÀ«¤ä¡Ö°Ö°ÂÉØ¡×ÌäÂê¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Îµ»ö¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬ÍýÍ³¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£½÷À¥»¥ó¥¿¡¼¤¬¸¡±Ü¤ò¤·¤Æ¥Ð¥Ã¥¯¥é¥Ã¥·¥å¤Ë²ÃÃ´¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¼Â¤Ë¶Ã¤¡¢Ê¢¤¬Î©¤Á¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢°ìÊý¤ÇÂÎÀ©Â¦¤ò»É·ã¤¹¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¡¢¾¯¤·¤¦¤ì¤·¤µ¤â´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¥»¥ó¥¿¡¼¤Ç¡¢°ì½ï¤ËÇÓ½ü¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ø¥¨¥È¥»¥È¥é¡Ù¤ò2019Ç¯¤ËÁÏ´©¤·¡¢¥Õ¥§¥ß¥Ë¥¹¥È½ÐÈÇ¼Ò¤È¤·¤Æ¡Ö¥¨¥È¥»¥È¥é¡Ê¤½¤ÎÂ¾¡Ë¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Ìµ¸Â¤ÎÀ¼¤òÆÏ¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢ÊÔ½¸¤È¼Ò²ñ±¿Æ°¤ËÊÂ¹Ô¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¾¾Èø°¡µª»Ò¤µ¤ó¤Ë¥Ð¥È¥ó¤ò¤ªÅÏ¤·¤·¤Þ¤¹¡£
¡þ¡ÖËÜ¤ÈµÊÃã¡¡¥µ¥Ã¥Õ¥©¡¼¡×ÃµË¬µ¤Ï¤³¤Á¤é¤³¤Î¥¨¥Ã¥»¥¤¤ò½ñ¤¤¤¿¿Í»³ÅÄ°¡µª»Ò(¤ä¤Þ¤À¡¦¤¢¤¤³)
°ñ¾ë¸©À¸¤Þ¤ì¡£ ²»³Ú´ØÏ¢²ñ¼Ò¡¢¥Û¥Æ¥ë¡¢ÅìµþÅÔÆâ¤Î½ñÅ¹¡¢½ÐÈÇ¼Ò¶ÐÌ³¤ò·Ð¤Æ¡¢2023Ç¯¤Ë¥Õ¥ê¡¼ÊÔ½¸¼Ô¤È¤Ê¤ë¡£ Æ±Ç¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê»ÔÌ±±¿Æ°¤¬¸òº¹¤¹¤ë¾ì½ê¤Å¤¯¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¡¢ÃÏ¸µ¤Î¤Ä¤¯¤Ð»Ô¤Ë¡ÖËÜ¤ÈµÊÃã¥µ¥Ã¥Õ¥©¡¼¡×¤ò³«¶È¡£ 2025Ç¯¤Ë½ÐÈÇ³èÆ°¤â³«»Ï¤·¡¢8·î¤Ë¥µ¥Ã¥Õ¥©¡¼¤«¤é¥Õ¥§¥ß¥Ë¥º¥à»¨»ï¡Ø¥·¥â¡¼¥Ì¡Ù¡Ê23Ç¯¤Þ¤Ç¸½Âå½ñ´Û¤«¤éÈ¯¹Ô¡Ë¤ò¥ê¥Ë¥å¡¼¥¢¥ë´©¹Ô¤·¤¿¡£