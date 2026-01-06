タオルを片手で押し込むだけ！ 3COINSのタオルホルダーが、キッチンの“最適解”だと思うワケ
キッチンの手拭きタオルの位置が定まっていなかった我が家。過去には後付けのタオルハンガーを探したりもしていましたが、極力目立たせたくないため、なかなかコレ！ というものに巡り会えないまま数年が経過。水切りラックにかけておいたり、換気扇につけているマグネットフックにかけたりなどしていたものの、いまいちどれもしっくりこず妥協した状態で今に至ります。
そんな中たまたまSNSで目にした、とあるアイテム。3COINSで330円と価格もお手頃だったので試しに購入してみたら、これが個人的にかなりヒット！ “キッチンタオルの所在定まらない民”から一気に脱却できました。
◆付け外しも簡単！ スリコのタオルホルダーがお値段以上
3COINSで見つけた「タオルホルダー」330円（税込）は、十字の差し込み部分にタオルを押し込んで固定するタイプのホルダーです。
強力粘着シールで貼り付けたりネジで固定するホルダーは取り付けが大変だったり、使わなくなった時に外すのも一苦労。しかし3COINSのものは引き出し収納などの上部にかけて設置できるタイプなので、取り付けも取り外しも簡単です。
引っかける部分の内側には傷防止のクッションシールが貼られています。
ステンレス×シリコーン製の、どんなキッチンにもなじむシンプル＆スタイリッシュなデザイン。サイズも約縦5×横5×奥行き4cmとコンパクトなので、良い意味で存在感があまりなく目立ちません。
◆タオルの固定は、ヘム部分を押し込むのがコツ
タオルは35×35cmなど、正方形タイプを使うのがオススメ。口コミを見ると「すぐタオルが取れてしまう」といった声もあり心配だったのですが、タオルの端の生地が厚くなっているヘム部分を差し込めばOK。きちんと固定されて、タオルが抜け落ちてしまうこともなく快適に使えています。
ホルダーの厚みが引っかかって引き出しを開け閉めしづらくなったら嫌だな……と思っていたのですが、つけていない時と同じようにスムーズに開け閉めできます。
◆便利な一方、残念な点も……
とても気に入っているタオルホルダーですが、1点困っていることが……。
タオルをしっかり固定しようと強い力で押し込むと、シリコンパーツが外れてタオルと一緒に中に入ってしまう時があるんです。そんなに強く押し込まなければいいと言われればそれまでですが、力加減が難しく、何度か同じことを繰り返してしまっている筆者。
それが地味にストレスなので、シリコンと本体が接している部分を瞬間接着剤でくっつけてしまおうかな、と企み中です。
吸盤タイプや粘着シールのタオルホルダーはイマイチ気が進まず、なかなか気に入るものを見付けられずにいましたが、「取り付け簡単・安っぽく見えない・リーズナブル」と三拍子揃った3COINSのタオルホルダーに出会い、ようやく自分の中の正解が見つかりました。
気になる部分を自分で手直ししてでも使いたいくらい、デザインと機能性が気に入っています。
筆者と同じタオルホルダー難民の方は、ぜひチェックしてみてください。
＜写真・文／鈴木美奈子＞
【鈴木美奈子】
雑誌の読者モデルから2児のママに。現在はライターとして、コスメ・美容、家事コツなどの記事を執筆。
