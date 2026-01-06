¡Ú¤ªÌß¥¢¥ì¥ó¥¸¡Û¤³¤ì¤ä¤ë¤Ù¤¢ª²áµî°ìÈþÌ£¤·¤¤ÅâÍÈ¤²¡ª Àµ·î¤ËÍ¾¤Ã¤¿Ìß¤ÇÅâÍÈ¤²¤òºî¤Ã¤¿·ë²Ì¢ªÄ¶¤·¤Ã¤È¤ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç»Ý¤µÂç¶Å½Ì¤Î·ã¥¦¥ÞÅâÍÈ¤²¤¬¤Ç¤¤¿·ï
º£¶ÛµÞ¤ÇÊ¸¾Ï¤ò½ñ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ê¤é¤ªÀµ·î¤ÇÍ¾¤Ã¤¿¤ªÌß¤ò»È¤Ã¤ÆÅâÍÈ¤²¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤È¤³¤í¡¢ÁÛÁü¤òÍÚ¤«¤ËÄ¶¤¨¤ëÈþÌ£¤·¤¤ÅâÍÈ¤²¤¬¤Ç¤¤Æ¶½Ê³¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£
ÉáÃÊ¤ÎÅâÍÈ¤²¤È²¿¤¬°ã¤¦¤Î¤«¡¢¤É¤¦¤ä¤Ã¤Æºî¤ë¤Î¤«¤Ê¤É¤ò¡¢Ëº¤ì¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¤·¤¿¤¿¤á¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Ê¤¼¤Ë¤ªÌß¡©
ÅâÍÈ¤²¤Ï°á¤¬¥µ¥¯¥µ¥¯¥¶¥Ã¥¯¥¶¥¯¤Ê¤Û¤¦¤¬ÈþÌ£¤·¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤¤ì¤ÐÎä¤á¤Æ¤â¥µ¥¯¥µ¥¯¥¶¥Ã¥¯¥¶¥¯¤Ê°á¤Ç¤¤¤ÆÍß¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
ÍÈ¤²Ìß¤ÏÍÈ¤²¤¿¤Æ¤Ç¤âÎä¤á¤Æ¤â¥µ¥¯¥µ¥¯¥¶¥Ã¥¯¥¶¥¯¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤¸¤ã¤¢Ìß¤Ç°á¤òºî¤Ã¤¿¤é·ã¥¦¥Þ¤ÊÅâÍÈ¤²¤Ë¤Ê¤ë¤ó¤¸¤ã¤Í¡© ¤ÈÀµ·îÍÑ¤ÎÂçÎÌ¤Î¤ªÌß¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é»×¤¤»ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤Ç¤Ï¡¢¤É¤ó¤ÊÅâÍÈ¤²¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤«¼ÂºÝ¤Ëºî¤Ã¤Æ³Î¤«¤á¤Æ¤ß¤Þ¤¹¡ª
¤ªÌß¤«¤éÍÈ¤²¤ÎºàÎÁ
¡ãÂçÀ¹2¿ÍÁ°¡ä
¡¦·ÜÆù¡Ä400g
¡¦¤ªÌß¡ÄÀÚ¤êÌß1¸Ä¡ÊÌó50g¡Ë
¡¦¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡Ä1¡Á2ÊÒ(Ìó5¡Á10g)
¡¦¥·¥ç¥¦¥¬¡Ä1¡Á2ÊÒ¡ÊÌó15¡Á30g¡Ë
¡¦¾ßÌý¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¦¤ß¤ê¤ó¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦º½Åü¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦¼ò¡ÄÂç¤µ¤¸1
¡¦ÊÒ·ªÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸2
¡¦¾®ÇþÊ´¡ÄÂç¤µ¤¸2¡Ê·Ò¤®¤ÎÍÑÅÓ¤Ç»È¤¦¤Î¤Ç¡¢ÇöÎÏÊ´¡¦ÃæÎÏÊ´¡¦¶¯ÎÏÊ´¤É¤ì¤Ç¤âOK¡Ë
¡¦±ö¡Ä¾¯¡¹
¡¦¥³¥·¥ç¥¦¡Ä¾¯¡¹
¤È¤ê¤¢¤¨¤º¤³¤ó¤ÊºàÎÁ¤ÈÌ£ÉÕ¤±¤Çºî¤Ã¤Æ¤¤¤³¤¦¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤ªÌß¤«¤éÍÈ¤²¤Îºî¤êÊý
¡·ÜÆù¤ò1¸ýÂç¤ËÀÚ¤ê¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¡¢¥·¥ç¥¦¥¬¡¢¾ßÌý¡¢¤ß¤ê¤ó¡¢º½Åü¡¢¼ò¤ÈÏÂ¤¨¤ÆÙæ¤ß¤³¤ß¤Þ¤¹¡£
¥¸¥Ã¥×¥í¥Ã¥¯¤ËºàÎÁ¤òÆþ¤ì¤Æ¤Ò¤È¤Þ¤È¤á¤Ë¤·¤Æ¤«¤éÙæ¤ß¤³¤à¤È¡¢Àö¤¤Êª¤â¾¯¤Ê¤¯¤Æ³Ú¤Ç¤¹¡ª
Ä´Ì£ÎÁ¤ÈÏÂ¤¨¤¿¤éÎäÂ¢¸Ë¤Ç2»þ´Ö¤Û¤É¿²¤«¤»¤Þ¤¹¡£·ÜÆù¤Ë²¼Ì£¤ò¤Ä¤±¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Ç¤¤ì¤ÐºÇÄã¤Ç¤â30Ê¬¤Ï¿²¤«¤»¤¿¤Û¤¦¤¬ÎÉ¤¤¤Ç¤¹¡£
¢¤ªÌß¤ò¤ª¤í¤·¶â¤Ç¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Þ¤¹¡£
¤ªÌß¤ª¤í¤¹¤Î¤Ï·ë¹½ÌÌÅÝ¤¯¤µ¤¤¤Ç¤¹¡Ê-¦Ø- ¡¨¡Ë¹Ó¤¯¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤±¤É¡¢ÊñÃú¤ÇºÙ¤«¤¯¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬³Ú¤«¤â¡¼¡£
¤Õ¤¥¡£30Ê¬¤°¤é¤¤¤«¤«¤Ã¤¿¤±¤É¤ª¤í¤·½ª¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
º£²ó¤Ï¤Û¤ÜÁ´Éô¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤Ï¤ªÌß¤Î3Ê¬¤Î1¤°¤é¤¤¤Ï¢²èÁü¤Î¤è¤¦¤Ê2¡Á5¥ß¥ê³Ñ¤ËÀÚ¤Ã¤¿ºÙÀÚ¤ì¤Î·çÊÒ¤Ë¤¹¤ë¤Î¤¬¤ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¢¨ÍýÍ³¤Ï»î¿©¤Î»þ¤Ë½Ò¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤ÊÌ»®¤ËÊÒ·ªÊ´¤È¾®ÇþÊ´¡¢±ö¥³¥·¥ç¥¦¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¤é¡¢
¥¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤¿¤ªÌß¤È¹ç¤ï¤»¤Æ°á¤òºî¤ê¤Þ¤¹¡£
¦¤¢¤ëÄøÅÙ¿åµ¤¤òÀÚ¤Ã¤¿·ÜÆù¤òÆþ¤ì¤ÆÙæ¤ß¤³¤ß¡¢°á¤ò¤Þ¤È¤ï¤»¤Þ¤¹¡£
§¤¢¤È¤ÏÌý¤ÇÍÈ¤²¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¡£ÉáÄÌ¤ÎÅâÍÈ¤²¤è¤ê¤â¾Ç¤²¤ä¤¹¤¤¤Î¤ÇÃí°Õ¤Ç¤¹¡£
¤è¤ê¥«¥é¥Ã¤ÈÍÈ¤²¤ë¤¿¤á¤Ë£²ÅÙÍÈ¤²¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Á¤Ê¤ß¤Ë¤ªÌß¤¬ÍÏ¤±¤Æ¡¢¤Ï¤¬¤ì¤¿°á¤òÁ´¤ÆµÛÃå¤¹¤ë¤Î¤ÇÍÈ¤²Ìý¤¬±ø¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£
ÅâÍÈ¤²¤Ã¤Æ°á¤ÎÊ´¤¬Ìý¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤Æ¾Ç¤²¤Æ¡¢¸åÈ¾¤ËÍÈ¤²¤ëÅâÍÈ¤²¤¬±ø¤ì¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ç¡¢¤º¤Ã¤È¥¥ì¥¤¤Ê¤Þ¤Þ¤ÇÍÈ¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÃÏÌ£¤Ë´ò¤·¤¤¥Ý¥¤¥ó¥È¤Ç¤¹¤Í¡£
¤ªÌß¤ò°á¤Ë¤·¤¿ÅâÍÈ¤²´°À®
¤¤¤Ä¤â¤ÎÅâÍÈ¤²¤è¤ê¤â°á¤¬¥¶¥Ã¥¯¥ê·ø¤á¤ÇÈþÌ£¤·¤½¤¦¤Ç¤¹¡ª ¤Ç¤ÏÄº¤¤Þ¤¹(Ž¡¡¦§ß¡¦Ž¡)ŽÊŽßŽ¸Ž¯
¤Ê¤Ë¤³¤ì¥Ó¥Ã¥¯¥ê¤¹¤ë¤Û¤ÉÈþÌ£¤·¤¤¡£
·ÜÆù¼«ÂÎ¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬5¥é¥ó¥¯¤°¤é¤¤¥¢¥Ã¥×¤·¤Æ¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ë¥Ó¥Ã¥¯¥ê!!!!!!
¤ªÊÆ¤ÎÊÝ¼¾¸ú²Ì¤Ê¤Î¤«¡¢¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤·¤Ã¤È¤ê¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤Ç½À¤é¤«¤¤¤Î¤Ç¤¹!!!!!!
¤½¤ì¤Ç¤¤¤Æ°á¤Ï¥¶¥¯¥¶¥¯¤Î¥µ¥Ã¥¯¥µ¥¯¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤³¤Î¿©´¶¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤¬¤È¤Æ¤â¿´ÃÏ¤è¤¤¤Î¤Ç¤¹¡ª
¤½¤·¤Æ¤ªÊÆ¤È·ÜÆù¤Î»Ý¤µ¤¬¹ç¤ï¤µ¤Ã¤Æ¡¢Áê¾è¸ú²Ì¤Ç¤ªÆù¤ÎÌ£¤¬²¿ÇÜ¤Ë¤âÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤Î¤Ç¤¹!!!!! ¤¹¤´¤¯¤¦¤ÞÌ£¤¬Ç»¤¤!!!!!
¤ªÊÆ¤ÎÁÇºà¤Î»Ý¤µ¤ò°ú¤½Ð¤¹Ç½ÎÏ¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¹¤´¤¤¤Ê¤¡¡£
°á¤Ï¥¶¥¯¥¶¥¯¤·¤Ä¤Ä¡¢¾¯¤·¥È¥í¡¼¥ê¥â¥Á¥â¥Á¤·¤Æ¤ëÉôÊ¬¤â¤¢¤Ã¤Æ¿·¿©´¶¡ª
¤ªÌß¤¬·ÜÆù¤Î¤¦¤ÞÌ£¤ò¼è¤ê¤³¤Ü¤·¤Ê¤¯µÛ¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢ÅâÍÈ¤²¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤òÍ¾¤¹¤³¤È¤Ê¤¯Ì£¤ï¤¨¤Þ¤¹¡£
1ÅÀÀË¤·¤à¤é¤¯¤Ï¡¢º£²ó¤ªÌß¤Î¤Û¤ÜÁ´ÎÌ¤ò¤¹¤ê¤ª¤í¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢°á¤ËºÙÀÚ¤ìÌß¤¬¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤«¤Ã¤¿ÅÀ¤Ç¤¹¡£
ºÙÀÚ¤ì¤ªÌß¤ÏÈó¾ï¤Ë¥µ¥¯¥µ¥¯¤È¤·¤¿¿©´¶¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£
¢§2¥ß¥ê³Ñ¤ÎºÙÀÚ¤ì¤Ç¤â¤³¤ì¤°¤é¤¤ËÄ¤ì¤Æ¥µ¥Ã¥¯¥µ¥¯¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
°á¤Ë¤Ï¤¹¤ê¤ª¤í¤·Ìß¤ÈºÙÀÚ¤ìÌß¤ÎÎ¾Êý¤òº®¤¼¤¿¤Û¤¦¤¬ÃÇÁ³ÈþÌ£¤·¤¯¤Ê¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª
¤Þ¤À¤Þ¤À²þÎÉ¤ÎÍ¾ÃÏ¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¡¢Å¬Åö¤Ëºî¤Ã¤¿¤À¤±¤Ç¤³¤ì¤À¤±ÈþÌ£¤·¤¤ÅâÍÈ¤²¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡ª
°á¤Ë¤ªÌß¤òº®¤¼¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë·ã¥¦¥ÞÅâÍÈ¤²¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¤¼¤Ò¤ª»î¤·¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
¢¨²èÁü¤ÏÁ´¤ÆÉ®¼Ô»£±Æ
(¼¹É®¼Ô: ¤æ¤º¤¯¤ó)