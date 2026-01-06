山形県警は、SNSを通じて知り合った相手に恋愛感情や親近感を抱かせ、多額の現金をだまし取る「SNS型ロマンス詐欺」の被害が、県内で相次いで発生したと発表しました 。

【写真を見る】SNSロマンス詐欺多発…甘い言葉やウマい儲け話にだまされないで！ 60代と40代男性が被害に…その実例とは（山形）

被害にあったのは山形市の60代男性と米沢市の40代男性の2人で、被害総額は約1053万円に上ります。

■この手口に「引っかかった」

山形市の60代男性は2025年7月下旬、モトクルというSNSで「なおみ」と名乗る女性アカウントと知り合い、LINEでのやり取りを通じて好意を抱くようになりました。

相手は「叔父のデータチームによる正確な情報がある」と、投資リスクの低さを強調して暗号資産投資を勧めました。男性は指定されたアドレスに8回にわたり、合計約741万円相当の暗号資産を送金しました。

一方、米沢市の40代男性は2025年8月にFacebookで知り合った女性アカウントから、宝くじによる儲け話を持ちかけられました。

当初、男性はこの話を無視していましたが、相手から「好きだ」「デートに行きましょう」といったメッセージが送られてくるうちに応じてしまったといいます。保証金や手数料といった名目で、11回にわたり合計約312万円を振り込んだということです。

■巧妙な心理的トリック

これらの事件において、被害者が多額の送金をしてしまった背景には、犯行グループによる巧妙な仕掛けがありました。

まず、犯人はSNS上で対面することなくやりとりを重ね、時間をかけて関係を深めることで、被害者の警戒心を解き「信用」を築き上げます。

山形市の事例では「90パーセント以上の正確さ」という具体的な数字を提示して投資の信憑性を演出し、米沢市の事例では「会いたい」といった感情的な揺さぶりをかけることで、一度断られた”ウソの儲け話”に再び関心を持たせていました。

さらに、被害者が「本当に利益が出ている」と誤認するような視覚的な罠も用意されていました 。犯人が指定したアプリやサイト上では、実際には運用されていない架空の利益が表示されており、これを見た被害者は「当選した」「儲かっている」と確信してしまいました。これが今や詐欺グループの常とう手段となっています。

出金しようとすると「保証金が必要」などとさらなる金銭を要求されるのがこの詐欺の特徴でもあり、不審に思った時にはすでに多額の被害が出ているという状況を作り出しています。

■被害を防ぐための防犯対策は

山形県警察は、SNS上でどれほど親しくなったとしても、「会ったことのない人物から金銭を要求された場合は、すぐに家族や警察に相談する」よう強く呼びかけています。

また、県警では「やまがた110ネットワーク」や各種SNSを通じて、最新の詐欺手口や防犯対策を発信しています。警察は、こうした情報を日常的に取り入れることで「詐欺を見抜く防犯力」を身につけてほしいとしています。