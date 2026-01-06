サッカー日本代表の森保一監督（５７）が２０２６年のスタートにあたり、報道陣の合同インタビューに応じた。優勝を目標に掲げるＷ杯北中米大会イヤーを「勝」の１年にしたいと決意した指揮官。言葉の節々から、１６強に終わった４年前のカタール大会を超える自信をにじませた。２期目の集大成として迎える夢の舞台へ−。最高の景色は自分たち次第で自然と近づいてくると力説。“ダークホース”が、世界一のトロフィーを掲げる青写真を描いた。

◇ ◇

−「進」の一文字を掲げた昨年を振り返って。

「全て進化したと思う。選手の経験値が上がってレベルアップし、チームの戦術面も進歩した」

−アジア以外の国とも対戦を重ね、ブラジルに歴史的初勝利も挙げた。

「アジアから世界への戦いで、変えていかなければいけないことをアジャストしてくれた。ただ、アジアとの戦いの時も変わらずに最善を尽くしてくれていた。１期目は何となく“勝てるんじゃないか”という雰囲気があったが、２期目に関してはそういう隙は全く感じなかった。相手に合わせ過ぎず、自分たちが主体的にやることを見失わない落ち着きがある」

−今年はどんな一文字の年にしたいか。

「Ｗ杯の年なので『勝』。やっぱり結果にこだわっていきたい。日本サッカー界の過去からの歴史を受け継いできている中で、未来へつないでいく信念をもとに、今年もやっていきたい」

−コーチ時代も含め、自身３度目のＷ杯。

「より国を背負って、誇りをかけて戦う場所。本当に夢の大会。国歌を歌う時に“この舞台でやれて幸せだな”っていう気持ちが湧き出てくる」

−過去２大会の悔しさが原動力か。

「負けた思いは大きい。前回大会では選手を見ていても、もっと先にいける、と感じ取れた」

（続けて）

「それとは別に、自分たちの力をつけられれば、という気持ちがより大きい。日本サッカー界は２０５０年までに本命優勝が目標。今はダークホースを狙いに行く形だと思っている。その時間軸の中で、とにかく今よりも力をつけて未来につなげていきたい」

−カタール大会も優勝を目指していたのか。

「優勝を考えていたから２戦目もターンオーバーした。自信がないにしろ、目指すべきだと思っている。負けるつもりで戦っていることは一度もない」

−この４年間でＷ杯優勝までの道のりの解像度は上がったか。

「今回の方がより力をつけていると間違いなく思う。２期目になって、こちらから攻守で仕掛けていけるようになった」

（続けて）

「日本って目標にすごい縛られませんか？（笑）実は僕、目標はどうでもいいなと思ってるタイプ。勝って力をつければ、目標・夢が自然と近づいて来てくれる。その中で、なんで優勝と言っているのかというと、チームの目標だけじゃなくて“（国民）皆さんもですよ”という共闘のメッセージを含めて、あえて言った方がいいかなと」

−Ｗ杯初戦の相手は強豪・オランダになった。

「楽しみ。世界的にトップクラスの選手がいる。そこで日本代表の選手たちはどれぐらいやれるのか。対等に戦っているイメージはできる」

−Ｗ杯は初戦が大事。

「大事だが全てではない。前回大会で優勝したアルゼンチンも初戦で敗れた。もちろんいい流れを作ることが大事だが、まず（１次リーグ）３試合＋その先（決勝トーナメント）５試合を考えて、目の前の一戦に向けてできることを続けたい」

−前回のカタールＷ杯と考え方は変わらない？

「全然変わらない。広島（監督）時代から、与えられた状況で最善を尽くすことの毎回だった。勢いや波長というか、上がったり下がったりするのは好きではない。例えばＷ杯決勝戦でもやることは同じ。自分たちが強かったら自然と結果はついてくる」

−昨年１２月には米ニューヨークにあるＷ杯決勝の試合会場・ニュージャージー・スタジアムを視察した。

「見たいなと思って。（決勝を）イメージですね。まだ（スタジアム内が）アメフト仕様でしたけど（笑）」

−優勝した瞬間を思い浮かべるか。

「いや、あまり思い描いていない。でもトロフィーはずっと（頭に）出てくる。“そこにあるものだ”と。“そこをつかみ取る”みたいな感じ」

◇森保 一（もりやす・はじめ）１９６８年８月２３日、静岡県掛川市生まれ、長崎市育ち。長崎日大高を卒業後、当時日本リーグのマツダに入社。後に日本代表を務めたオフト監督に見いだされ、９２年に日本代表入り。９３年のＷ杯米国大会予選で「ドーハの悲劇」を経験した。Ｊリーグ開幕後は広島、京都、仙台でプレー。２００３年の現役引退後に指導者へ転じた。１２年に広島の監督に就任してＪ１を３度制覇。１７年に東京五輪代表監督に就き、１８年ロシアＷ杯後に日本代表監督就任。２２年カタールＷ杯１次リーグでドイツ、スペインを破りベスト１６に導いた。