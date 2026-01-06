成田凌×沢尻エリカ、虚実入り混じる情報に翻ろうされる男の物語 映画『＃拡散』本予告・場面写真など
俳優の成田凌主演、沢尻エリカが共演する映画『＃拡散』（2月27日公開）の本予告、本ポスター、キャストコメント映像、主題歌情報、場面写真、感謝上映会の開催情報が一挙解禁された。
【動画】映画『＃拡散』本予告映像
コロナ禍を経た現代社会では、真偽不明の怪情報やフェイクニュースが瞬時に拡散され、真実が容易に覆い隠されてしまう。本作は、そうした“情報の暴走”に翻ろうされる一人の男の姿を通して、現代社会の歪みと人間の本質に迫る社会派ドラマ。映画『ゴールド・ボーイ』（2023年）で製作総指揮を務めた白金（KING BAI）が、自ら企画・監督を手がけた。
主人公は、ワクチン接種の翌朝に妻を亡くした浅岡信治。成田が演じるこの男は、深い喪失感を抱えながら日常を生きていたが、ある一枚の遺影写真をきっかけに運命が大きく動き出す。
新聞記者・美波（沢尻）によって掲載されたその写真は“奇跡の一枚”として注目を集め、やがて信治は「反ワクチンの象徴」として世間に祭り上げられていく。悲しみとは別の感情――承認欲求や虚栄心が芽生え、信治は次第に心の均衡を失っていく。
今回解禁された本予告では、妻の死に打ちのめされる信治の姿から始まり、世間の注目を浴びることで徐々に変貌していく過程が描かれる。虚実入り混じる情報に翻ろうされ続けた男が、混沌の果てに何を見るのか――。謎に包まれたクライマックスにも期待が高まる。
あわせて解禁された本ポスターは、『アウトレイジ』シリーズ（北野武監督）のデザインを手がけた中平一史氏によるもの。作品の不穏さと現代性を象徴するビジュアルに仕上がっている。
エンディング主題歌は、美しい清涼感のある歌声が人気の野田愛実の「sunrise」に決定。ドラマ 『約束 〜16年目の真実〜』（読売テレビ／日本テレビ系）の主題歌「butterfly effect」、テレビ朝日ドラマプレミアム『花のれん』の主題歌「TSUBOMI」、フジテレビ系 木曜劇場 『わたしの宝物』 の主題歌「明日」など、多くの人気ドラマの主題歌を手がけた野田による書下ろし楽曲（作詞、作曲）となる（※下段に野田のコメントあり）。
場面写真では、妻と共にSNS配信をしていた日常の一幕、喪失感に打ちひしがれる信治の姿、医療事故を疑い病院に抗議する中で美波と出会う場面、YouTuberとのコラボで注目を集め始める様子、葛藤を抱え苦しみを告白するシーンなど、物語の転換点となる場面が明らかにされた。本作は富山県でオールロケを敢行。雄大な自然を背景に、そこで生きる人々の葛藤がリアルに描かれている。
■主題歌：野田愛実のコメント
この度『#拡散』の主題歌を歌わせていただけること、大変うれしく思っております。虚実が入り混じる情報に翻ろうされる主人公、誰もがそうなり得る危うさに怖れを感じました。
「朝焼けは雨、夕焼けは晴れ」真逆な天気を暗示する赤い空ですが、強く愛される自分になりたいと"願い"迎える朝、朝焼けの雨は、弱さを隠してくれる希望であると思い、“sunrise”いう楽曲を書きました。この楽曲が、みなさんの"願い"に寄り添えたらうれしいです。
