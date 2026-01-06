トランプ氏のベネズエラ石油復興計画は10年間で1000億ドル必要になる可能性 トランプ氏のベネズエラ石油復興計画は10年間で1000億ドル必要になる可能性

トランプ米大統領はベネズエラの石油備蓄を活用することで石油価格が下がると確信していると語った。



ベネズエラが石油生産国であることは、石油価格を低く抑えられるので米国にとって良いことだ。



米石油業界が18カ月以内にベネズエラでの事業拡大を開始できると思う、石油会社は相当な額の資金を費やすことになるだろうが彼らは大成功を収めるだろうと述べ、米政府が石油会社に補助金を支払う可能性に言及した。



トランプ米政権は米国主導でベネズエラの石油産業の復興を計画しているが、実現のためには1000億ドル以上の費用がかかり、10年にも及ぶ困難なものになる可能性があるという。ベネズエラの原油生産量を1970年代のピークレベルまで回復させるには今後10年間に年間約100億ドルの投資が必要で、米最大石油会社エクソンモービルが今年全世界で予定している設備投資予算の3分の1以上に相当するという。



