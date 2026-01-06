薫(Kaoru)

サウンドアースは、DUNUブランドとFitEarが初めてコラボレーションしたイヤフォン「薫(Kaoru)」を1月8日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は242,000円前後。販売店舗はフジヤエービック(試聴機あり)、eイヤホン(秋葉原店のみ試聴機を7日から用意)。

「FitEarによる確かなビルドクオリティにDUNUの優れた音質設計が複雑に融合し今までにない唯一無二のサウンドをお届けする」というイヤフォン。筐体の内側にはFitEar/DUNU両社のロゴおよび個別シリアルナンバーを刻印している。

6基のバランスド・アーマチュア(BA)ドライバーを搭載。三重構造の楕円形サウンドノズルを組み合わせている。

ハウジングは新設計で、ディープブラック筐体にフレンチグレーフェイスプレートを組み合わせた。ケーブルは着脱可能で、FitEar 2pinコネクターを採用。ケーブルはFitEar Cable 013を同梱する。入力はOYAIDE製3.5mmプラグ。

Pelican 1010ハードケースやSpinFit CP100イヤーピース、DUNU S&S(Stage & Studio)イヤーピース、バランスグレーイヤーピース、ユニット保護ポーチ、クリーニングブラシなどを同梱する。