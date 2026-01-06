ソフトバンクＧが続伸で底離れ、米ハイテク株切り返し傘下のアームも戻り足明示

ソフトバンクグループ<9984.T>が続伸。前日は５％近い上昇をみせ上向きの５日・２５日移動平均線を放れる形となったが、きょうも目先筋の売りをこなし上値追い態勢を維持している。前日の米国株市場ではＮＹダウが最高値を更新し、ハイテク株比率の高いナスダック総合株価指数も６営業日ぶりに反発に転じており、米ハイテク企業に積極投資する同社に追い風となっている。また、同社傘下の英半導体設計大手アーム・ホールディングス＜ARM＞は年明けから２営業日続伸し、昨年から数えた直近５営業日で４勝１敗と底値圏からの戻り足を明示していることもポジティブ材料だ。



米国ではＡＩや半導体関連に対する過度な不安シナリオの修正局面にあり、東京市場でもＡＩ関連の象徴である同社株に目先値ごろ感からの買いが向かっている。米国時間６日から９日までの日程で世界最大のテクノロジー見本市であるＣＥＳが開催され、同社の孫正義会長兼社長が注力姿勢を明示しているフィジカルＡＩが中核テーマとなっていることも思惑を呼ぶ。



ソフトバンクＧを株式需給面の切り口でみても昨年は歴史的な１年となった。国内外機関投資家にとどまらず、個人投資家マネーを誘引し、株価上昇もさることながら商い面での増勢が顕著だった。昨年１年間の売買代金は４８兆円超となり、全上場企業のなかで首位に輝いているだけに、今年のＡＩ相場の行方を占ううえでも同社株の復元があるかないかにマーケットの関心も高い。



出所：MINKABU PRESS