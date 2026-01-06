Æü¸þºä46 ¾®ºäºÚ½ï¡õÆ£Öº²ÌÊâ¡¢¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù·à¾ìÈÇÂè2ÃÆ¤ÇÀ¼Í¥½éÄ©Àï¡¡ÁÞÆþ²Î¾ðÊó¤â
¡¡2·î27Æü¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡Ø·à¾ìÈÇ Å¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï Áó³¤¤ÎÎÞÊÔ¡Ù¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¢Æü¸þºä46¤Î¾®ºäºÚ½ï¤ÈÆ£Öº²ÌÊâ¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
»²¹Í¡§Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù·à¾ìÈÇÂè2ÃÆ¤Ç¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¤ÎÀ¼Í¥¤Ë¡¡ËÜÍ½¹ð¡õ¿·¥ー¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤â
¡¡¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¡Ê°Ê²¼¡¢¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¡Ë¤Ï¡¢¥¹¥é¥¤¥à¤ËÅ¾À¸¤·¤¿¸µ¥µ¥é¥êー¥Þ¥ó¤Î¥ê¥à¥ë¡á¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È¤¬¡¢Ãç´Ö¤¿¤Á¤È¶¦¤ËÍýÁÛ¤Î¹ñºî¤ê¤òÌÜ»Ø¤·¤ÆÊ³Æ®¤¹¤ë°ÛÀ¤³¦¥Õ¥¡¥ó¥¿¥¸ー¡£WEB¾®ÀâÅê¹Æ¥µ¥¤¥È¡Ø¾®Àâ²È¤Ë¤Ê¤í¤¦¡Ù¤ÇÏ¢ºÜ³«»Ï°Ê¹ß¡¢¥·¥êー¥ºÎß·×È¯¹ÔÉô¿ô¤Ï5,600ËüÉô¤òÆÍÇË¡£TV¥¢¥Ë¥á¥·¥êー¥ºÂè4´ü¤ÎÀ©ºî¤â·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¸¶ºî¡¦ÉúÀ¥¤Ë¤è¤ë¸¶°Æ¡õ´°Á´´Æ½¤¤ÇÉÁ¤«¤ì¤ë¡¢·à¾ìÈÇÂè2ÃÆ¤È¤Ê¤ëËÜºî¤ÎÉñÂæ¤Ï¡¢¿åÎµ¤ò¼é¤ê¿À¤È¿ò¤á¤ë¡¢³¤Äì¤Ë¤¢¤ë¹ñ¡¢¥«¥¤¥¨¥ó¹ñ¡£¿Í¡¹¤¬Ê¿ÏÂ¤ÊÃÏ¤òµá¤á¤ÆÀ¤³¦¤ò×Ç×Ó¤¤¡¢°ÂÇ«¤òµá¤á¤¿Ëö¤Ë¿åÎµ¤«¤éÍ¿¤¨¤é¤ì¤¿¡¢Áè¤¤¤ÎÌµ¤¤²¦¹ñ¤Î¤Ï¤º¤À¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¤½¤ÎÊ¿ÏÂ¤òÍÉ¤ë¤¬¤½¤¦¤È¤¹¤ë¼Ô¤¬¸½¤ì¡¢Ä¹¤Ì²¤ê¤Ë¤Ä¤¤¤¿¿åÎµ¤Ëµ§¤ê¤òÊû¤²¤ëÖà½÷¡¦¥æ¥é¤Ï¡¢µß¤¤¤òµá¤á¤ÆÃÏ¾å¤Ø¤È¸þ¤«¤¦¡£¤½¤³¤Ë¤ÏËâ¹ñÏ¢Ë®¡Ê¥Æ¥ó¥Ú¥¹¥È¡Ë¤Î³«¹ñº×¤ò½ª¤¨¤Æ¡¢Â«¤Î´Ö¤Î¥Ð¥«¥ó¥¹¤òËþµÊ¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥à¥ë¤¿¤Á¤Î»Ñ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¥æ¥é¤òµß¤¦¤¿¤á¥«¥¤¥¨¥ó¹ñ¤Ø¸þ¤«¤¦¥ê¥à¥ë¤¿¤Á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢³¤Äì¤Ç¤Ï´û¤Ë¤¢¤ë±¢ËÅ¤¬±²´¬¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡Ä¡Ä¡£¥ê¥à¥ë¤¿¤Á¤Ï¡¢Ç÷¤ë¶¼°Ò¤«¤éÁó³¤¤ò¼é¤ê¡¢Ê¿ÏÂ¤ò¼è¤êÌá¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç·à¾ìÈÇ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¢Æ²ËÜ¸÷°ì¡¢ÂçÀ¾º»¿¥¡¢Í·º´¹ÀÆó¤Î½Ð±é¤¬·èÄê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·¤¿¤Ë¡¢³¤Äì¤Î¹ñ¡¦¥«¥¤¥¨¥ó¹ñ¤ÎÖà½÷¡¢¥æ¥é¡ÊÂçÀ¾º»¿¥¡Ë¤òÄÉ¼ê¤«¤é¼é¤ë¤¿¤á¤ËÊ³Æ®¤·¡¢¤ä¤¬¤Æ¥ê¥à¥ëÃ£¤È´Ø¤ï¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë»ø½÷¤Î¥ß¥ªÌò¤ò¾®ºä¡¢¥è¥êÌò¤òÆ£Öº¤¬¤½¤ì¤¾¤ì±é¤¸¤ë¡£
¡¡NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤ä1·î9Æü¤«¤éÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤¬¥¹¥¿ー¥È¤¹¤ë¡Ø¥¹¥È¥í¥Ü¡¦¥¨¥Ã¥¸ Season2¡Ù¡ÊWOWOW¡Ë¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢¥¢¥Ë¥á¹¥¤¤ò¸ø¸À¤·¤Æ¤¤¤ë¾®ºä¤Ï¡Ö¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤ÆÁÇÄ¾¤Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤â¤È¤â¤ÈÀ¼Í¥¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¼¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¼¤ËÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é²þ¤á¤Æ¥¢¥Ë¥á¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È´î¤Ó¤ò嚙¤ß¤·¤á¤¿¡£
¡¡4´üÀ¸¥á¥ó¥Ðー¤¬Áí½Ð±é¤¹¤ë±Ç²è¡Ø¥¼¥ó¥Ö¡¦¥ª¥Ö¡¦¥Èー¥¥çー¡Ù¤Ç½é¤Î±Ç²è½Ð±é¤ò²Ì¤¿¤·¡¢ÉñÂæ¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ½Ð±é¤Ê¤ÉÂ¿´ô¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³èÌö¤·¤Æ¤¤¤ëÆ£Öº¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡ª¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤ó¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤«¤é¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤ÆÁ´¥·¥êー¥º¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡Ù¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ø¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤À¡×¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡Ù¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¿·¤¿¤ÊÄ©Àï¤Ë¶»¤òÌö¤é¤»¤¿¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡¢·à¾ìÈÇ¤òºÌ¤ëÁÞÆþ²Î¤¬¡¢Öà½÷¡¦¥æ¥é¤¬²Î¤¦¡ÖÁó¹ï¡×¡¢¿ôÂ¿¤¯¤Î¥¢¥Ë¥½¥ó¤òÃ´Åö¤¹¤ë6¿ÍÁÈ¥Üー¥«¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦ARCANA PROJECT¤¬²Î¤¦ ¡Ö¥ì¥ó¥¢¥¤¥Îー¡×¡¢¤½¤·¤Æ¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¤È´Ø·¸¤Î¿¼¤¤ASH¤ò¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ·Þ¤¨¤¿STEREO DIVE FOUNDATION¡¢ASH¤Î¡ÖHarmonics¡×¤Ë·èÄê¤·¤¿¡£
¾®ºäºÚ½ï¡Ê¥ß¥ªÌò¡Ë¡¢Æ£Öº²ÌÊâ¡Ê¥è¥êÌò¡Ë¥³¥á¥ó¥ÈÀ¼Í¥¥ª¥Õ¥¡ー¤¬¤¤¿¤È¤¤Îµ¤»ý¤Á¾®ºä¡§¡ØÅ¾À¸¤·¤¿¤é¥¹¥é¥¤¥à¤À¤Ã¤¿·ï¡Ù¤ÎÂç¥Õ¥¡¥ó¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤ªÏÃ¤ò¤¤¤¿¤À¤±¤Æ¡¢ÁÇÄ¾¤Ë¤¹¤´¤¯¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£Æ£Öº¡§À¼Í¥¤Î¤ª»Å»ö·Ð¸³¤¬¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤¾õÂÖ¤Çº£²ó¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¦¤ì¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤¹¤´¤¯¶ÛÄ¥¤·¤Ê¤¬¤é¥¢¥Õ¥ì¥³¤ËÄ©¤Þ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
»öÁ°¤Ë½àÈ÷¤·¤¿¤³¤È¡¢µ¤¤ò¤Ä¤±¤¿¤³¤È¾®ºä¡§¤â¤È¤â¤ÈÀ¼Í¥¤µ¤ó¤Î¤ª»Å»ö¤Ø¤Î¶½Ì£¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢¤½¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ÎÀ¼¤¬¤É¤ó¤Ê¤Õ¤¦¤Ë¤¢¤Æ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢±ÇÁü¤Ç¤Ï¤Ê¤¯À¼¤ËÃíÌÜ¤·¤Ê¤¬¤é²þ¤á¤Æ¥¢¥Ë¥á¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£Æ£Öº¡§¤³¤Î¥ª¥Õ¥¡ー¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤«¤é¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¤ò´Ñ¤Æ¡¢¤½¤³¤«¤é¤É¥Ï¥Þ¤ê¤·¤ÆÁ´¥·¥êー¥º¤ò´Ñ¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¤³¤ó¤Ê¤ËÌÌÇò¤¤ºîÉÊ¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Æ¤¦¤ì¤·¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤È¡¢º£²ó¤Î¤ªÏÃ¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¡Ö¼«Ê¬¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤ÆÀ¼¤ò½Ð¤·¤Æ¤ë¤ó¤À¡×¤È¤«¡¢¡Ö¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦´¶¤¸¤Ê¤ó¤À¡×¤È¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¡¢¼«Ê¬¤ÎÀ¼¤È¸þ¤¹ç¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
Å¾À¸¤¹¤ë¤È¤·¤¿¤é¡©¾®ºä¡§»ä¤ÏËâË¡»È¤¤¤ËÆ´¤ì¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ºÇ¶¯¤ÎËâË¡¤ò»È¤¨¤Á¤ã¤¦¤è¤¦¤ÊËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¶¯¤¤¤Î¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤¤¤Ä¤âÎäÀÅ¤Ç¡¢¤ß¤ó¤Ê¤òÎ¢¤Ç»Ù¤¨¤ë¤è¤¦¤ÊËâË¡»È¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£Æ£Öº¡§»ä¤ÏÉáÃÊ¤«¤éÍÓ¤µ¤ó¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£ËÌ³¤Æ»½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç¡¢¿¨¤ì¹ç¤¦µ¡²ñ¤â¤±¤Ã¤³¤¦¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¤¿¤À¤ÎÍÓ¤µ¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¤¿¤¯¤µ¤óÌ²¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¤±¤É¡¢Ì²¤é¤Ê¤¤¤È¤¤Ï¼Â¤Ï¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¡¢Àï¤¦ÍÓ¤µ¤ó¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡¡¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢Àï¤Ã¤¿¤é¼Â¤Ï¶¯¤¤¤È¤¤¤¦¡¢¥®¥ã¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëÍÓ¤µ¤ó¤ËÅ¾À¸¤·¤Æ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¡ª
´ÑµÒ¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¾®ºä¡§º£²ó¤Î·à¾ìÈÇ¤Ï¥·¥êー¥º¤Ç½é¤á¤Æ¡¢¡È³¤¡É¤¬¥Æー¥Þ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãç´Ö¤ò»×¤¦µ¤»ý¤Á¤ä¤ß¤ó¤Ê¤Îå«¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥·ー¥ó¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¥·ー¥ó¤â¤¹¤´¤¯Ç÷ÎÏ¤¢¤ë¤â¤Î¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÂç¤¤Ê¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÇÇ÷ÎÏËþÅÀ¤ÎÎ×¾ì´¶¤¢¤Õ¤ì¤ë¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤¿¤À¤¤¿¤¤¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£Öº¡§º£²ó¤Ï´°Á´¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Èー¥êー¤Ê¤Î¤Ç¡¢¡ØÅ¾¥¹¥é¡Ù¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤Êý¤Ç¤â¡¢ÀäÂÐ¤Ë³Ú¤·¤á¤ëºîÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤ÒÃíÌÜ¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤È¤¦¤ì¤·¤¤¤Ç¤¹¡ª¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë