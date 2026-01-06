日向坂46小坂菜緒＆藤嶌果歩『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』で声優に初挑戦

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

日向坂46の小坂菜緒と藤嶌果歩が、2月27日に公開される『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』で声優に初挑戦することが発表となった。

■小坂菜緒と藤嶌果歩が演じるのは、リムルたちと関わることになる侍女

スライムに転生した元サラリーマンのリムル＝テンペストが、仲間たちと共に理想の国作りを目指して奮闘する異世界ファンタジー『転生したらスライムだった件』、通称『転スラ』。WEB小説投稿サイトで連載開始以降、魅力的なキャラクターと作り込まれたストーリーで多くのファンを魅了し、シリーズ累計発行部数は5,600万部を突破。TVアニメシリーズ第4期の放送も決定し、今注目を集める『転スラ』シリーズの劇場版第2弾が『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』だ。

原作者の伏瀬による原案＆完全監修で描かれるあらたな物語の舞台は、水竜を守り神と崇める、海底にある国「カイエン国」。そこは人々が平和な地を求めて世界を彷徨い、安寧を求めた末に水竜から与えられた、争いのない王国のはずだった。しかし、その平和を揺るがす者が現れ、長き眠りについた水竜に祈りを捧げる巫女・ユラは、救いを求めて地上へと向かう。そこには「魔国連邦（テンペスト）」の開国祭を終えて、束の間のバカンスを満喫しているリムルたちの姿があった。ユラを救うため「カイエン国」へ向かうリムルたちだったが、海底ではすでにある陰謀が渦巻いていて…。リムルたちは迫る脅威から蒼海を守り、平和を取り戻すことができるのか。

このたび、物語の舞台となる海底の国「カイエン国」の巫女・ユラを追手から守るために奮闘し、やがてリムルたちと関わることになる侍女役に、日向坂46の小坂菜緒と藤嶌果歩が決定。

2025年は全国6都市アリーナツアーを成功させ、1月28日に16thシングル「クリフハンガー」の発売を控える日向坂46から、話題の2名が抜擢。侍女・ミオ役の小坂菜緒は、日向坂46二期生で、雑誌『non-no』の専属モデルを務め、NHK大河ドラマ『光る君へ』（2024年）や1月9日から放送・配信スタートする『ストロボ・エッジ Season2』（WOWOW）などへ出演、モデル・俳優として活躍の幅を広げている。

侍女・ヨリ役の藤嶌果歩は、12thシングル「絶対的第六感」でダブルセンターを務め、四期生メンバーが総出演する映画『ゼンブ・オブ・トーキョー』で初の映画出演、舞台、バラエティ番組出演など、多岐にわたって活躍している。

本作の中心人物となる巫女・ユラと共に、どんな困難に立ち向かうことになるのか、そしてリムルたちとどのように関わっていくのか。ふたりの活躍に注目しよう。

■日向坂46小坂菜緒＆藤嶌果歩 コメント

■映画情報

『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』

2月27日（金）全国公開

キャスト：岡咲美保／豊口めぐみ／前野智昭／古川慎／千本木彩花／M・A・O／江口拓也／大塚芳忠／泊明日菜／小林親弘／櫻井孝宏／沼倉愛美／Lynn ／日高里菜／春野杏／金元寿子／大原さやか／川澄綾子／田中理恵／熊田茜音／高梨謙吾／木島隆一／大西沙織／遊佐浩二／堂本光一

原作：川上泰樹・伏瀬・みっつばー『転生したらスライムだった件』（講談社『月刊少年シリウス』連載）

ストーリー原案・監修：伏瀬

監督：菊地康仁

脚本：根元歳三 菊地康仁

主題歌：TRUE「ユートピア」

配給：バンダイナムコフィルムワークス

(C)川上泰樹・伏瀬・講談社／転スラ製作委員会

■リリース情報

2026.01.28 ON SALE

日向坂46

SINGLE「クリフハンガー」

2026.02.28 ON SALE

TRUE／ARCANA PROJECT／ユラ（CV.大西沙織）／STEREO DIVE FOUNDATION、ASH

SINGLE『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』主題歌・挿入歌シングル「蒼海の揺らめき」

■関連リンク

『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』作品サイト

https://movie02.ten-sura.com/

日向坂46 OFFICIAL SITE

https://www.hinatazaka46.com/