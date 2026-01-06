「またパパいないの？」娘の一言が胸に刺さる…家族より釣りを選んだ!? 10万円の釣り具が突きつけた「父親であること」の限界【作者に聞く】
ある日、クレジットカードから10万円の引き落とし通知が届いた。身に覚えがなく、焦った妻・裕香は一瞬「カード詐欺では？」と疑う。しかしその正体は、夫・隆志が家族に黙って購入していた釣り具の代金だった。相談もなく大金を使い、週末になれば家族より釣りを優先する夫。その積み重ねが、静かに家庭を蝕んでいった--。
もともと釣りは家族みんなで楽しんでいた趣味だった。子煩悩で、家事や育児にも協力的だった隆志だからこそ、裕香も「趣味を楽しむくらいはいい」と思っていた。
しかし気づけば、週末のたびに家にいない父親の姿が当たり前になる。そんな中、娘が寂しそうにこぼした「明日パパお休みなのに、またお家にいないの？」という一言が、裕香の胸に重くのしかかる。
■家族旅行より釣りを選んだ夫の決定的行動
事態を変えようと、裕香は家族旅行を計画。だが隆志は、車にこっそり釣り具を積み込み、旅行先でも1人で隣町の釣りスポットへ向かってしまったのだ。さらに、祐香には内緒で釣り具への10万円もの出費をしていた隆志。家族への配慮を欠いた行動が続き、信頼は確実に削られていった。
■娘のダンス発表会まで忘れていた!? そして夫が語った思いがけない本音
決定打となったのは、娘のダンスの発表会だった。前々から予定を空けるよう伝えていたにもかかわらず、隆志はその日を忘れていたのだ。ついに離婚を視野に入れた話し合いの場で、夫の口から出たのは意外な本音だった。「夫であり、父親でいることが、正直しんどかった」。
責任感がなかったわけではない。むしろ真面目に向き合おうとしていたからこそ、逃げ場として趣味にのめり込んでいったのだ。
■離婚という選択、その先にあった関係性の変化とは
この物語は、辰ノたむさん(＠tatsuno_tamu)の友人の実体験をもとに描かれている。描くうえで意識したのは、隆志を単なる“無責任な夫”として描かないことだったという。家族に無関心だったわけではなく、できることは精一杯やっていた。それでも結果として、夫婦が選んだ答えは離婚だったのだ。
皮肉にも離婚後、2人の関係は以前より穏やかなものになったという。「お互い1人の方が性に合っている」。そう笑って語れる関係性にたどり着いたことが、この物語のもう一つの救いだ。いい夫、いい父であろうと肩肘を張り続けた隆志は、1人になってようやく肩の荷を下ろすことができたのかもしれない。
■このストーリーは他人事ではない!?
連載中は夫への厳しい意見が多かった一方で、「自分も同じ状況ならこうなっていたかもしれない」という男性読者の声も寄せられたという。夫や父親であることに葛藤を抱える人は、決して少なくない。本作は、趣味と家族の対立を通して、現代の夫婦関係の難しさと、その先にある多様な“家族の形”を静かに問いかけてくる。
取材協力：辰ノたむ(@tatsuno_tamu)
