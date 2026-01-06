日向坂46の小坂菜緒（23）と藤嶌果歩（19）が、2月27日公開のアニメ映画「劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編」で声優に初挑戦する。

通称「転スラ」として親しまれており、スライムに転生した元サラリーマンが、仲間たちと共に理想の国づくりを目指して奮闘する異世界ファンタジー。関連書籍はシリーズ累計発行部数5600万部を突破し、テレビアニメシリーズは第4期の制作も決定している大人気作だ。「…蒼海の涙編」は劇場版第2弾。2人は物語の舞台となる海底の国の巫女に仕える侍女役。大のアニメ好きで、「転スラ」の大ファンだという小坂は「素直にすごくうれしい。映像ではなく声に注目しながら、改めてアニメを見返しました」と目を輝かせた。

雑誌「non−no」の専属モデルを務め、24年にはNHK大河ドラマ「光る君へ」に出演するなど、アイドルだけでなくマルチに活躍する小坂。「もともと声優さんのお仕事への興味があった」と話しており、新たな挑戦に胸を躍らせている。

一方の藤嶌も、グループ4期生が総出演する映画「ゼンブ・オブ・トーキョー」で初の映画出演を果たすなど、舞台、バラエティー番組など多岐にわたって活躍中。藤嶌も「転スラ」シリーズを全て観賞済みで「“こんなに面白い作品に携わることができてうれしいな”という気持ちと、今回のお話をきっかけに“自分はこうやって声を出してるんだ”とか、“自分の声ってこういう感じなんだ”というふうに、自分の声と向き合うことができた」と充実感をにじませた。