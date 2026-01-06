「月刊コミックフラッパー2月号」、1/5発売！ 表紙は『対ありでした。 〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』
KADOKAWAは、2026年1月5日(月)に『月刊コミックフラッパー 2026年2月号』を発売。『対ありでした。〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』が表紙を飾っている。
○2026年アニメ放送予定！表紙で登場
■『対ありでした。 〜お嬢さまは格闘ゲームなんてしない〜』(江島絵理)
新入部員も入り、活気が満ちてきた黒美女子学院格闘ゲーム部。いっぽう綾は謎の女性とのふたりきりの練習に打ち込み続けていて……？さらに星識(せしる)がゲーム部を訪れた理由とは？
○新連載＆巻頭カラー
■『家臣に恵まれた転生貴族の幸せな日常』(紙屋満／原作：企業戦士／キャラクター原案：とよた瑣織)
異世界転生をした先は泣く子も黙る武闘派貴族、通り名『魔人』のレックス・ヘッセリンクだった。古参の名門貴族なのに領民は0……。領地の広さは国内有数！だけどほとんど魔獣の巣……。いい予感がまったくしない異世界に転生してしまったが、家臣たちからの忠誠は青天井!!!そんな優秀な家臣たちと、ときに力を合わせて、ときに力技オンリーで、困難を乗り越え幸せな日常を送っていく！
○センターカラー
■『竜人の隣人』(芦野ひかがみ)
福引で当てたチケットを握りしめ、遊園地にやってきたホンさんと塔子ちゃん。はしゃぐと何をしでかすかわからないホンさんのストッパーとなるべく、気を引き締める塔子ちゃんだが、実は結構テンションが上がっちゃってて……!?今回は塔子ちゃんがけっこうやらかす、ファンタジー異文化交流コメディー！
とっても笑えてちょっぴり沁みる!? 最新コミックス第2巻が2026年1月22日(木)発売予定。
■『竜人の隣人 2』
著者：芦野ひかがみ
定価：836円(本体760円＋税)
発売日：2026年1月22日(木)
判型：B6判
ページ数：164ページ
○出張掲載
■『初恋の少年は冷徹騎士に豹変していました 全力で告白されるなんて想定外です!!』(稚丸イトコ／原作：雨咲はな／キャラクター原案：宮波)
裕福な商家に生まれた少女・ラヴィは、強盗から守ってくれた伯爵家の子息・シリルを慕うようになる。しかし、シリルの父が亡くなったことで彼とは音信不通に……。7年後に再会したシリルは王立騎士団の騎士になっていたが、優しく穏やかな性格は一変しており、ラヴィのことを「覚えていない」と冷徹にあしらう。――思い込みの激しいラヴィが、それであっさり引き下がるわけがない！本当は世話焼きな冷徹騎士×猪突猛進娘のラブコメディ！
最新コミックス第1巻が現在発売中！
■『初恋の少年は冷徹騎士に豹変していました 1 全力で告白されるなんて想定外です!!』
著者：稚丸イトコ
原作：雨咲はな
キャラクター原案：宮波
定価：792円(本体720円＋税)
発売日：2025年12月17日(水)
判型：B6判
ページ数：164ページ
■『月刊コミックフラッパー 2026年2月号』
発売日：2026年1月5日(月)
定価：660円(本体600円＋税)
判型：B5変形判
