【ROG Zephyrus DUO GX651】 3月下旬以降 発売予定

ASUSは1月6日、ゲーミングノートPC「ROG Zephyrus DUO GX651」を発表した。3月下旬以降に発売予定で、価格は未定。

本製品は、世界で初めて16型デュアルディスプレイを搭載したゲーミングノートPC。どこでも広大な作業領域を展開できる「デュアルスクリーンモード」や「ブックモード」、簡単に画面を共有できる「シェアリングモード」と「テントモード」といった二画面を活用したモードのほか、付属のキーボード＆タッチパッドを使って一般的なノートPC（ラップトップモード）としても使用できる。

両面のディスプレイは有機ELパネルで、タッチ操作に対応し、解像度は2,880×1,800ドット、リフレッシュレートは120Hz。CPUは「Intel Core Ultra シリーズ3」、GPUは最高構成で「GeForce RTX 5090 Laptop GPU」を搭載するほか、最大64GBのLPDDR5メモリ、最大2TBのストレージを備え、ゲームプレイからクリエイティブシーンでも活躍する。

デュアルスクリーンモード

ブックモード

シェアリングモード

テントモード

ラップトップモード

(C)ASUSTeK Computer Inc. All rights reserved.

