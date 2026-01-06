¡Ú±§Ìî¾ï´²»á¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¡Û¡ØÄí¤ÎÏÃ¡Ù¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¤ÈâÔÁÛ¡Ù¤«¤é¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤Î¡Ö¾ì½ê¡×¤Î¸½ºß¤ò¹Í¤¨¤ë¡Ö¶öÁ³¤Ë¼«Ê¬¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡×
2025Ç¯8·î1Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿¡Ö±§Ìî½ñÅ¹¡×¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¯¤ì¤¿ÈãÉ¾²È¡¦±§Ìî¾ï´²»á
ÈãÉ¾²È¡¦±§Ìî¾ï´²¡Ê¤¦¤Î¡¦¤Ä¤Í¤Ò¤í¡Ë»á¤Î¶áÃø¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¤ÈâÔÁÛ¡Ù¡Ê¥Û¡¼¥à¼Ò¡Ë¡¢¡ØÄí¤ÎÏÃ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤Ï°ì¸«±ó¤¤¤è¤¦¤Ë¸«¤¨¤Æ¡¢¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò°Û¤Ê¤ë¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤ÇÉ½¸½¤·¤¿2ºý¤À¡£
¤Ò¤È¤Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤È¤Ï¡¢¤ï¤ì¤ï¤ì¤¬¤¤¤ë¡Ö¾ì½ê¡×¡£Æü¡¹²á¤´¤·¤Æ¤¤¤ë»Å»ö¾ì¡¢¿©»ö¤Î¾ì½ê¡¢°û¤ß²ñ......¡£¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¾ì½ê¤Ç¡¢¼«Ê¬¤Ï¤É¤¦¸«¤é¤ì¤¿¤¤¤Î¤«¡©¡¡¤È»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¤½¤Î¥ª¥Ö¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤«¤é¤Î¡Ö²òÊü¡×¤È¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¤·¤¿±§Ìî»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡Ö±§Ìî½ñÅ¹¡×¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û±§Ìî¾ï´²»á¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤Î¡Ö±§Ìî½ñÅ¹¡×
¡ö¡¡¡ö¡¡¡ö¡Ú¡Ö±§Ìî½ñÅ¹¡×¤È¤¤¤¦¾ì½ê¡Û
¡½¡½¤É¤¦¤¤¤¦¿Í¤¬¡Ö±§Ìî½ñÅ¹¡×¤òË¬¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡©
±§Ìî¾ï´²¡Ê°Ê²¼¡¢±§Ìî¡Ë¡¡³«Å¹Á°¤Ï¡¢ËÍ¤ÎÆÉ¼Ô¤ÇÃæ¿´Åª¤Ê30Âå¤«¤é40Âå¤¬Â¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·³¸¤ò³«¤±¤Æ¤ß¤ë¤È¡¢¼ã¤¤¿Í¡¢ÆÃ¤Ë³ØÀ¸¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¤¿¤Ö¤ó¶á½ê¤ËÂç³Ø¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤¬±Æ¶Á¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¢¤È¡¢µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê¸÷·Ê¤¬¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤â¡¢¤¦¤ì¤·¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡½¡½ËÜ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤Ï»×ÁÛ·Ï¡¢¼Ò²ñ³Ø·Ï¤¬Ãæ¿´¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£´äÇÈ¾¯Ç¯Ê¸¸Ë¤ÎÃª¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£±§Ìî¤µ¤ó¤ÎÃø½ñ¡ØÄí¤ÎÏÃ¡Ù¡Ê¹ÖÃÌ¼Ò¡Ë¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥é¥É¥ä¡¼¥É¡¦¥¥Ã¥×¥ê¥ó¥°¤Î¡Ø¾¯Ç¯¥¥à¡Ù¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
±§Ìî¡¡´äÇÈ¾¯Ç¯Ê¸¸Ë¤Ï¼è¼¡¤«¤éÆþ¤ì¤é¤ì¤ë¸Â¤ê¤Î¤â¤Î¤òÂ·¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ÏËÍ¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤·¤¿¡ÖÌ´¡×¤Î¼Â¸½¤Ç¤¹¤Í¡£ËÍ¤¬»Ò¤É¤â¤Îº¢¡¢½»¤ó¤À¤³¤È¤Î¤¢¤ëÃÏÊýÅÔ»Ô¤Ç¤Ï¡¢¶á½ê¤Ë¤ÏËþÂ¤Ç¤¤ë½ñÅ¹¤â¿Þ½ñ´Û¤â¤Ê¤¤¥±¡¼¥¹¤¬¤¢¤Ã¤Æ......¡£¤Ê¤Î¤Ç¡¢·î¤Ë°ìÅÙ¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë°ÜÆ°¿Þ½ñ´Û¤ò¿´ÂÔ¤Á¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö±§Ìî½ñÅ¹¡×¤Ï2025Ç¯8·î1Æü¤Ë¥ª¡¼¥×¥ó¡£»×ÁÛ¡¢¿ÍÊ¸¡¢¼Ò²ñ¤Î¥¸¥ã¥ó¥ë¤òÃæ¿´¤ËÌó6000ºý¤¬Â·¤¦¡£ÅìµþÅÔËÅç¶èËÌÂçÄÌ1-15-5 ÅìË®¥ì¥ª¥Õ¥£¥¹Åìµþ»Ù¼Ò¥Ó¥ë2³¬¡¡Ê¿Æü10¡Á21»þ¡¢ÅÚÆü¡¦½ËÆü12¡Á20»þ
¤³¤ì¤ÏÅìµþ°é¤Á¤Î¿Í¤Ë¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤â¤é¤¨¤Ê¤¤¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤¬¤Ê¤¤»þÂå¤ÎÃÏÊý¤ÎÆÉ½ñ´Ä¶¤Ïº£¤ÈÈæ¤Ù¤ë¤ÈÈá»´¤Ê¤â¤Î¤Ç¡¢Âç³ØÀ¸¤Îº¢¡¢´ØÀ¾¤Ë¤¤¤¿¤È¤¤Ë¸ÅËÜ¤Î¥¦¥§¥ÖÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤Î¤È¤¤Î´î¤Ó¤òÏÃ¤·¤Æ¤â¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«Åìµþ°é¤Á¤Î¿Í¤ÏÍý²ò¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¡£¤½¤ó¤Ê»ö¾ð¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤¤¤Ä¤«½ñÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¤È¤º¤Ã¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
JR»³¼êÀþ¤ÎÂçÄÍ±Ø¤«¤éÅÌÊâ¿ôÊ¬¤Î¾ì½ê¤Ë¤¢¤ë¡Ö±§Ìî½ñÅ¹¡×
¡½¡½¡Ö±§Ìî½ñÅ¹¡×¤Ï³¹¤Î½ñÅ¹¤Ç¤¢¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì°Ê³°¤Îµ¡Ç½¤â¤¢¤ë¾ì½ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦°õ¾Ý¤Ç¤¹¡£¿²Å¾¤ó¤ÇËÜ¤òÆÉ¤ó¤Ç¤¤¤ë¿Í¤â¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
±§Ìî¡¡¡Ö±§Ìî½ñÅ¹¡×¤Ï¸ø¶¦¶õ´Ö¤À¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤è¤¯¸í²ò¤·¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¤±¤ì¤É¡¢¸ø¶¦¶õ´Ö¤Ï¶¦Æ±ÂÎ¤ò°é¤à¤¿¤á¤Î¾ì½ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¤Æ¡¢¿Í´Ö¤¬¤É¤ó¤Ê¶¦Æ±ÂÎ¤Ë½êÂ°¤·¤Æ¤¤¤è¤¦¤¬¤·¤Þ¤¤¤¬´Ø·¸¤Ê¤¯µöÍÆ¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤Ç¤¹¡£
¥Ü¥¹±î¤ß¤¿¤¤¤Ê¶¦Æ±ÂÎ¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¤¬¤¤¤Æ¡¢Èà¤Ë×ÖÅÙ¤·¤Æµï¾ì½ê¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê¶¦Æ±ÂÎ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤¤¤¯¤é¤¢¤Ã¤Æ¤â¥¤¥¸¥á¤·¤«À¸¤Þ¤Ê¤¤¡£¤Û¤«¤Î¿Í´Ö¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜ¤È¤¤¤¦¡Ö»öÊª¡×¤È¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¼è¤ë¾ì½ê¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¹Í¤¨¤ë¸ø¶¦¶õ´Ö¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö±§Ìî½ñÅ¹¡×¤Ç¤¹¡£
¡Ö±§Ìî½ñÅ¹¡×¤Ë¤Ï¡¢³ØÀ¸¤ä¼ã¤¤¿Í¤¬Â¿¤¯Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£µÙ¤ß¤ÎÆü¤Ë¤Ï²ÈÂ²Ï¢¤ì¤Î»Ñ¤â
¤½¤·¤Æ¡Ö±§Ìî½ñÅ¹¡×¤Ï³¹¤ÎËÜ²°¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢¤³¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¥Ó¥ë¤Î¶¦ÍÑ»ÜÀß¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¥³¥í¥Ê²Ò°Ê¹ß¡¢¥ª¥Õ¥£¥¹¤Î¤¢¤êÊý¤¬´°Á´¤ËÌä¤¤Ä¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤Ó¤·¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤ÏÉô²¼¤Ë°ÒÄ¥¤ì¤ë¾ì½ê¤ò¼º¤¤¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ¡Ö¸úÎ¨¡×¤ò¸ý¼Â¤Ë¥ê¥â¡¼¥È¥ï¡¼¥¯¤òÈãÈ½¤·¤Þ¤¹¤¬¡¢¾¯¤Ê¤¯¤È¤â¥³¥í¥Ê°ÊÁ°¤ÈÆ±¤¸¥ì¥Ù¥ë¤Ç¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÂ¸ºß¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤È¤Ï¤â¤Ï¤ä¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¤³¤ì¤«¤é¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¤ËÉ¬Í×¤Ê¤Î¤Ï¡¢¥ï¡¼¥«¡¼¤ÎÁÏÂ¤À¤ò»É·ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¤¤Ä¤â¤ÈÂå¤ï¤ê±Ç¤¨¤·¤Ê¤¤¼Ò°÷Æ±»Î¤Î¡Ö»¨ÃÌ¡×¤Ê¤ó¤«¤Ë°ÕÌ£¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤¦¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢»à¼Ô¤Î¤â¤Î¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¶öÁ³¤Ë¼«Ê¬¤ò»É·ã¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¸ÀÍÕ¤Ë½Ð²ñ¤¨¤ë¾ì½ê¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
Æ±¤¸ÍýÍ³¤Ç¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡ÖJTC¡×Åª¤Ê°û¤ß²ñ¡¢¡Ö°û¤ß¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ë¤âËÍ¤ÏÈãÈ½Åª¤Ç¤¹¡£¶¦Æ±ÂÎ¤Î¥Ü¥¹¤òÀÜÂÔ¤·¤Æ¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤ä¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤Ê¤¤¿Í¤Î°¸ý¤ò¶¦Í¤·¤Æ¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤ò³ÎÇ§¤¹¤ë¥²¡¼¥à¤Ë¤Ê¤ê¤¬¤Á¤Ç¤¹¡£
°û¤ß²ñ¤ÏÍ×¤Ï´ðËÜÅª¤Ë¶¯¼Ô¤Î¥í¥¸¥Ã¥¯¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤µ¤Ó¤·¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤¬¡¢¼«Ê¬¤è¤ê¼å¤¤Î©¾ì¤ÎÉô²¼¤ä¸åÇÚ¤Ë°ÒÄ¥¤ì¤ë¾ì½ê¤¬¤Û¤·¤¤¤ï¤±¤Ç¤·¤ç¤¦¡©
½êÍ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¶ÈÌ³°Ê³°¤Î»þ´Ö¤òÃ¥¤ï¤ì¤Æ¶ìÄË°Ê³°¤Î¤Ê¤Ë¤â¤Î¤Ç¤â¤Ê¤¤¤·¡¢¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÏÃÏ¹ö¤Ç¤·¤«¤Ê¤¤¡£¤µ¤Ó¤·¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¤¿¤Á¤Ï¤½¤ì¤ò¡Ö°û¤ß¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¡×¤Ê¤É¤È¸À¤Ã¤ÆÀµÅö²½¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ°¤Ç¤¹¤Í¡£
ËÍ¤ÎÆ±Ç¯Âå¤ÎÃËÀ¤Ë¤Ï¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¼«¸Ê¼Â¸½¤È¤·¤Æ¤Î¡ÖÉã¡×¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤·¤«À¸¤¤¬¤¤¤Î¤Ê¤¤¿Í¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼«Ê¬¤ÎÀ¸¤¤¬¤¤¤Î¤¿¤á¤Ë¼é¤ë¤Ù¤ºÊ»Ò¤¬Íß¤·¤¤¤È¤«¡¢Æ³¤¯¤Ù¤Éô²¼¤ä¸åÇÚ¤¬Íß¤·¤¤¤È¤«¡£
¤·¤«¤·¡¢¤½¤ì¤Ã¤Æ»ÙÇÛ¤µ¤ì¤ëÂ¦¤ÎºÊ»Ò¤äÉô²¼¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤Ã¤¿¤â¤Î¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê°û¤ß¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Âç»ö¡×¤È¤«¸À¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ï¡¢¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬ÁÛÁü¤Ç¤¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¡Ú¡ØÄí¤ÎÏÃ¡Ù¤È¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¤ÈâÔÁÛ¡Ù¡Û
¡½¡½Ãø½ñ¡ØÄí¤ÎÏÃ¡Ù¤È¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¤ÈâÔÁÛ¡Ù¡Ê¥Û¡¼¥à¼Ò¡Ë¤¬ÌóÈ¾Ç¯¤Î´Ö³Ö¤Ç½ÐÈÇ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¹ÅÆð¤Ç¤¤¤¦¤È¡ØÄí¤ÎÏÃ¡Ù¤¬¹Å¤Ç¡¢¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¤ÈâÔÁÛ¡Ù¤¬Æð¤Î¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£ÆâÍÆ¤òÍý²ò¤¹¤ë¤È¤¤¤¦°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢¡ØÄí¤ÎÏÃ¡Ù¤¬¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¤ÈâÔÁÛ¡Ù¤ÎÍý²ò¤ò½õ¤±¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Ê¤¬¤éÊÂ¹Ô¤·¤ÆÆÉ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£
±§Ìî¡¡¡ØÄí¤ÎÏÃ¡Ù¤ÏÈãÉ¾¤Ç¡¢¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¤ÈâÔÁÛ¡Ù¤Ï¿©¥¨¥Ã¥»¥¤¤Ç¤¹¡£Ï¢ºÜ¤·¤Æ¤¤¤¿»þ´ü¤¬½Å¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¡¢¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ï¶¦ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤ëÉôÊ¬¤¬Â¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¿¤ÀËÍ¤Î»×ÁÛ¤ÎÀ¸¤ÎÉôÊ¬¤¬Ä¾ÀÜÅª¤Ë½Ð¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¤ÈâÔÁÛ¡Ù¤ÎÊý¤Ç¤¹¤Í¡£
¡ØÄí¤ÎÏÃ¡Ù¹ÖÃÌ¼Ò¡¡3080±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¤ÈâÔÁÛ¡Ù¥Û¡¼¥à¼Ò¡¡1980±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
ÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¤ÎÐ§¤¬ÆÏ¤¤¤¿½Ö´Ö¡¢¿Í´Ö¤Ï¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡£ÌÍ¤¬¿¤Ó¤ëÁ°¤Ë¿©¤Ù¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢½ã¿è¤ËÐ§¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤ï¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡£âÔÁÛ¤â¤¢¤ë°ÕÌ£¤Ç¤Ï»÷¤Æ¤¤¤Æ¡¢¼«¸Ê¤È¤ÎÂÐÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¸ÉÆÈ¤Ë¤Ê¤ë¡£
À¸ÊªÅª¤ÊÍßµá¤òËþ¤¿¤¹¤¿¤á¤Î¿©»ö¤È¤·¤Æ¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤È¡¢¿Í´ÖÅª¤ÊÍßµá¤ò´Ñ»¡¤·ÁêÂÐ²½¤¹¤ë¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤ëâÔÁÛ¤¬¡¢°Ê³°¤Ê¤È¤³¤í¤ÇÄÌ¤¸¹ç¤¦¤ï¤±¤Ç¤¹¡£
¾ì½ê¤È¼«¸Ê¤È¤Î´Ø·¸¤Ç¸À¤¦¤Ê¤é¡¢ËÍ¤Ï¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤±¤Ã¤³¤¦¤¿¤¯¤µ¤ó¤¢¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÃî¤äÄ»¤Ê¤É¤Î¾®Æ°Êª¤äÁð²Ö¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ë¡£¤â¤È¤â¤È¹¥¤¤À¤Ã¤¿Ãî¤Ø¤Î´Ø¿´¤«¤éÄ»¤ä¿¢Êª¤Ø¤È´Ø¿´¤¬¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Ã¤¿´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£
¤³¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤È¡¢À¤³¦¤ò¸«¤ëÌÜ¤¬ÊÑ¤ï¤ë¤ï¤±¤Ç¤¹¡£Ãî¤äÄ»¤òÃµ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢³¹¤òÊâ¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢¤Ê¤ó¤È¤¤¤¦¤«¿Í´Ö¤ÎÌÜ¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Ãî¤äÄ»¤ÎÌÜ¤ò¤â¤Ã¤ÆÀ¤³¦¤ò¸«¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ë......¡£¤³¤¦¤¤¤¦ÂÎ¸³¤¬ËÍ¤ÏÂçÀÚ¤À¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¼«Âð¤«¤éÈ¾·Â500¥á¡¼¥È¥ë¤ÎÀ¤³¦¤òÊ£¿ô¤ÎÌÜ¤Ç¸«¤é¤ì¤Ê¤¤¿Í´Ö¤¬¡¢¤É¤ó¤Ê¤Ë±ó¤¯¤ËÎ¹¤·¤Æ¤â²¿¤âÆÀ¤é¤ì¤Ê¤¤¤ÈËÍ¤Ï»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£
¡ØÄí¤ÎÏÃ¡Ù¤Ï¤³¤¦¤·¤¿Ê£¿ô¤ÎÌÜ¤ò¿Í´Ö¤ËÍ¿¤¨¤ë´Ä¶¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÀ¤¸¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¤ÈâÔÁÛ¡Ù¤Ï¤½¤Î¼ÂÁ©ÊÔ¤È¸À¤¦¤«¡¢Æü¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤É¤¦»öÊª¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢¼«¸Ê¤Î¿´¿È¤òÊÑ²½¤µ¤»¤ë¤«¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤ò°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ú¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¡Û
¡½¡½¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¤ÈâÔÁÛ¡Ù¤Ë¤Ï¡¢ÊÔ½¸¼Ô¤Î£Ô¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¡¢¤Õ¤¿¤ê¤Î³Ý¤±¹ç¤¤¤¬ËÜ½ñ¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ò¿¼¤á¤Æ¤¤¤¯¤È¤¤¤¦¹½Â¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
±§Ìî¡¡¤Ê¤ó¤Ç¤â¤Ê¤¤¼«Ê¬¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¼Ò²ñÅª¤Ê¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¡Ö¼«Ê¬¤Î¤³¤È¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¤³¤È¤È¤Ï°ã¤¦¤³¤È¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ËÍ¤¿¤Á¤¬âÔÁÛ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢À¯¼£Åª¡¢·ÐºÑÅª¤Ë²ÁÃÍ¤¬¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¿Í¤Î¤¤¤Ê¤¤¸ø±à¤äÆüÅö¤¿¤ê¤Î°¤¤¥Ù¥ó¥Á¡¢Ã¯¤â»È¤ï¤Ê¤¤¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î¶¦Í¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¤¢¤Ã¤¿¤ê¤·¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¾ì½ê¤Ç¡¢¶¦Æ±ÂÎ¤«¤é¤Î¾µÇ§¤È¤«¡¢»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤â¤Î¤ò°ìÃ¶²£¤ËÃÖ¤¯¡£¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£ËÍ¤È£Ô¤µ¤ó¤ÎÂÐÏÃ¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê»þ´Ö¤À¤«¤é¤³¤½À¸¤Þ¤ì¤¿¤â¤Î¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¡Ø¥é¡¼¥á¥ó¤ÈâÔÁÛ¡Ù¤Ë£Ô¤µ¤ó¤¬¡Ò±§Ìî²½¡Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡©¡¡¤È¤¤¤¦µÄÏÀ¤ò¸ò¤ï¤¹¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡££Ô¤µ¤ó¤ËÊÑ²½¤¬¸½¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡£°Ê²¼¤Ë°úÍÑ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¾¯¤·Á°¤«¤éÇö¡¹´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬......£Ô¤µ¤ó¤Ã¤ÆºÇ¶áÉþÁõ¤¬¤Á¤ç¤Ã¤ÈËÍ¤ß¤¿¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¤Í¡£¡Ò±§Ìî²½¡Ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤«¡×
¡¡¡ÊÃæÎ¬¡Ë
¡Ö¤½¤ó¤Ê¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×
£Ô¤Ï¸ìµ¤¤ò¶¯¤á¤ÆÈÝÄê¤·¤¿¡£
¡Ö¤¤¤ä¡¢¤¢¤ê¤Þ¤¹¤è¡£Æ±¤¸¤è¤¦¤Ê³Ê¹¥¤ò¤·¤¿ÃæÇ¯ÃËÀ¤¬Æó¿Í¤Ç¤Ä¤ë¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È»×¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡££Ô¤µ¤ó¡¢³Ê¹¥¤¬¡Ò±§Ìî²½¡Ó¤·¤¤¤Þ¤¹¤è¡×
¡Ö¤·¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×
¡½¡½¤³¤ÎÊ¸¾Ï¤Ï¡¢±§Ìî¤µ¤ó¤È£Ô¤µ¤ó¤¬¡ÖÌµ°Ì¤Î¿¿¿Í¡×¡Ö¿Í´Ö°ìÈÌ¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡¢¤ÈÂ³¤¤Þ¤¹¡£¡ÖÌµ°Ì¤Î¿¿¿Í¡×¤È¤¤¤¦Â¸ºß¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¸«¤¨¤Æ¤¤¤ë¤«¤ò¹Í¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
±§Ìî¡¡¤³¤ì¤Ï¼ÂºÝ¤Ë¤½¤¦¤¤¤¦¤ä¤ê¤È¤ê¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÜÁ´ÂÎ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¶¦Æ±ÂÎ¤«¤é¤Î¾µÇ§¤ä»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤òµ¤¤Ë¤·¤Ê¤¤»þ´Ö¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡Ö²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×»þ´Ö¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ï·«¤êÊÖ¤·½Ò¤Ù¤ë¤è¤¦¤Ë·è¤·¤ÆÉÔ¹¬¤Ê¤³¤È¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£Í×¤¹¤ë¤Ë¡¢¤É¤ó¤Ê¶¦Æ±ÂÎ¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¥·¥Ã¥×¤ò»ý¤Ä¤«¤È¤«¡¢»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÃÍÉÕ¤±¤¬¤¤¤¯¤é¤«¤È¤«¡¢¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿¤³¤È¤È¤Ï¡¢Ìµ´Ø·¸¤ËµöÍÆ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¡£¤³¤ì¤¬º£¤ÎÀ¤³¦¤ËÉÔÂ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÖËÍ¼«¿È¡¢¥«¥Õ¥§¤Ç»Å»ö¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Î¤Ï¡¢²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤«¤é¤Ç¤¹¡£ÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¼«Ê¬¤Î»Å»ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÏÃ¤¹±§Ìî»á
SNS¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤·¡¢¼Â¶õ´Ö¤â¤½¤¦¤Ç¤¹¤¬¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ë¡×¤³¤È¤Ë¼ü¤ï¤ì¤¹¤®¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¡£SNS¤Ç¤Ï¤¢¤Þ¤êÃÎÎÏ¤Î¹â¤¯¤Ê¤¤¿Í¤¬¡¢¼«Ê¬¤Ï¥Ð¥«¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È¼«Ê¬¤Ë¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë°ìÇ¯Ãæ¼±¼Ô¤Î¥³¥á¥ó¥È¤ä¥Í¥Ã¥È¥Ë¥å¡¼¥¹¤ËÆÇ¤Å¤¤¤Æ¤¤¤ë¤·¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥¤¥ó¤ÎÄ¬ÌÜ¤òÆÉ¤ó¤ÇÃ¡¤¤ä¤¹¤¤¤â¤Î¤òÃ¡¤¤¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ò¡Ö¤Þ¤È¤â¡×¤Ç¡Ö¸¤¤¡×Â¦¤ËÃÖ¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£
¼Â¶õ´Ö¤Ç¤â¡Ö¤µ¤Ó¤·¤¤¤ª¤¸¤µ¤ó¡×¤¬¼«Ê¬¤¬¤Á¤ä¤Û¤ä¤µ¤ì¤ë¾ì½ê¤ò¼êÊü¤·¤¿¤¯¤Ê¤¯¤Æ°û¤ß¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤òÂ³¤±¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ç¤âËÍ¤Ï¤½¤ì¤Ã¤ÆËÜ¿Í¤â¼þ°Ï¤Î¿Í¤âÉÔ¹¬¤Ë¤Ê¤ë¤À¤±¤À¤È»×¤¦¡£¤¤¤ä¡¢¿Í´Ö¤«¤é¡Ö²¿¼Ô¤«¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿ÍßË¾¤¬¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤¬¡¢Æ±¤¸¤¯¤é¤¤¡Ö²¿¼Ô¤Ç¤â¤Ê¤¤¡×¼«¸Ê¤òµöÍÆ¤·¤Æ¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤È¤¤¤¦ÍßË¾¤â¶¯¤¯Â¸ºß¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤À¤«¤éËÍ¤Ï¼ÂÁ©¤È¤·¤Æ¤Î¡Ö±§Ìî½ñÅ¹¡×¤â¤½¤¦¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¶¦Æ±ÂÎ¤«¤é¤Î¾µÇ§¤ä»Ô¾ì¤«¤é¤ÎÉ¾²Á¤ÈÌµ´Ø·¸¤Ë¡¢¡Ö²¿¼Ô¤«¡×¤òÌä¤ï¤ºË¬¤ì¤¿¿Í¤òµöÍÆ¤·¤Æ¡¢Ë¤«¤Ê»öÊª¤Ë¿¨¤ì¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¾ì½ê¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ü±§Ìî¾ï´²¡Ê¤¦¤Î¡¦¤Ä¤Í¤Ò¤í¡Ë¡¡
1978Ç¯À¸¤Þ¤ì¡£ÈãÉ¾²È¡£ÈãÉ¾»ï¡ÒPLANETS¡Ó¡Ò¥â¥Î¥Î¥á¡ÓÊÔ½¸Ä¹¡£Ãø½ñ¤Ë¡ØÃÙ¤¤¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¡Ù¡Ê¸¸Åß¼Ë¡Ë¡¢¡ØÊìÀ¤Î¥Ç¥£¥¹¥È¥Ô¥¢¡Ù¡Ê½¸±Ñ¼Ò¡Ë¡¢ÀÐÇËÌÐ¤È¤ÎÂÐÃÌ¡Ø¤³¤ó¤ÊÆüËÜ¤ò¤Ä¤¯¤ê¤¿¤¤¡Ù¡ÊÂÀÅÄ½ÐÈÇ¡Ë¡¢Ãö»Ò¼÷Ç·¤È¤Î¶¦Ãø¡Ø¿ÍÎà¤òÁ°¤Ë¿Ê¤á¤¿¤¤¡¼¥Á¡¼¥à¥é¥Ü¤È¶³¦¤Î¤Ê¤¤À¤³¦¡Ù¡ÊPLANETS¡Ë¤Ê¤ÉÂ¿¿ô¡£ÌÀ¼£Âç³ØÆÃÊÌ¾·æÛ¶µ¼ø¡£
