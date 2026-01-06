【ROG XREAL R1】 発売日・価格：未定

ASUSは1月6日、ゲーミンググラス「ROG XREAL R1」を発表した。日本での発売時期や価格は未定。

ASUSのゲーミングブランド「ROG」とARグラスを手がける「XREAL」がコラボレーション。「ROG XREAL R1」は、世界初のフルHD／240Hzに対応するゲーミンググラスで、4メートル先に171インチ相当の仮想スクリーン表示に対応するほか、2msの超低遅延を実現している。

また、付属の「ROG Control Dock」を使用して、PCやコンソールゲーム機を簡単に切り替え可能。そのほかにも「XREAL One」などと同様にネイティブ3DoFに対応するほか、透過率を変えられる電子調光レンズ、BOSE監修の音響機能を搭載している。

